«إكسبو» يرفع إقبال الشركات على معرض المنتجات الكورية

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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أكدت سيسيليا شين مديرة رابطة التجارة العالمية في كوريا الجنوبية أن الدورة الثانية لمعرض المنتجات الكورية الذي أقيم مؤخراً في «كلوب إعمار» على أرض إكسبو 2020 دبي، شهدت وجود طلب كبير من قبل الشركات الكورية على المشاركة و بلغ عدد هذه الشركات التي تقدمت بالطلب 300 شركة كورية جنوبية، تم اختيار 50 شركة شركة لتقدم نحو 250 علامة تجارية في قطاع أسلوب الحياة.



وأضافت في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن إكسبو 2020 دبي حظي بشهرة كبيرة جداً في أرجاء كوريا الجنوبية ما رفع نسبة الطلب على المشاركة في المعرض الذي يركّز على منتجات التجميل والأغذية وأدوات المطبخ، مؤكدة أن المعرض يساعد في تحقيق نمو مستدام للتجارة البينية بين الإمارات وكوريا الجنوبية.



وأشارت إلى أن الإمارات تعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين وأكبر المستثمرين في جمهورية كوريا باعتبارهما شريكين استراتيجيين في منطقة الشرق الأوسط مؤكدة أن إكسبو يوفر منصة مثالية لتعزيز اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين وتعزيز فرص الشركات الكورية الجنوبية في الوصول إلى أسواق السلع والتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط.



وذكرت شين أن حجم صادرات كوريا الجنوبية إلى الإمارات بلغ 3.7 مليارات دولار في 2020 منها قطع غيار السيارات والآليات والإلكترونيات فيما بلغت صادرات الإمارات إلى كوريا الجنوبية 5.7 مليارات دولار، معظمها من النفط|، في نفس الفترة، متوقعة عودة التبادل التجاري بين الدولتين إلى الارتفاع من جديد.



وأضافت شين أن الكثير من الشركات عبرت عن رغبتها في التوسع في أسواق الشرق الأوسط انطلاقاً من دبي، مشيرة إلى أن رابطة التجارة تبذل الجهود لمساعدة تلك الشركات على تأسيس مكاتب لها في الإمارات التي تعتبر الشريك التجاري الأكبر لكوريا الجنوبية في العالم العربي.



ولفتت إلى أن قيمة الصفقات التي تمت خلال الدورة الأولى التي أقيمت بدبي العام الماضي بلغت 14.87 مليون دولار (54.5 مليون درهم)، وذلك بالرغم من ظروف الجائحة التي كان يمر بها العالم. ولفتت إلى أن دورة العام الماضي شهدت انعقاد 639 اجتماعاً بين الشركات الكورية الجنوبية المشاركة من جهة و197 شركة في أرجاء الشرق الأوسط.



وأضافت: «هنالك طلب كبير على المشاركة في معرض من قبل الشركات الكورية الجنوبية. وقد شهد المعرض هذا العام طلباً كبيراً كذلك حيث تقدمت أكثر من 300 شركة كورية جنوبية بطلب للمشاركة في المعرض قمنا باختيار 50 منها على أربعة شروط رئيسية هي جودة المنتج والتصميم وقوة التجارة الإلكترونية في الشركة بالإضافة إلى مدى خبرتها في إجراء عمليات التصدير والشحن».