ريم الهاشمي ووزير الدولة الأيرلندي يفتتحان عروض فرقة ريفردانس الأيرلندية في إكسبو

المصدر: البيان

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افتتح يوم أمس كولم بروفي وزير الدولة الأيرلندي لشؤون التنمية الخارجية والجاليات، ممثلاً الحكومة الأيرلندية، إلى جانب ضيفة الشرف معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، والمديرة العامة لإكسبو 2020 دبي، ليلة افتتاح عروض فرقة ريفردانس في إكسبو 2020 دبي، وهي عبارة عن تحفة إنتاجية مشتركة فريدة بين أيرلندا والإمارات العربية المتحدة تستحضر الموسيقى والرقص والإبداع الأيرلندي إلى العالم. في العادة، تعكس رقصة ريفردانس الاستعراضية الثقافية التقاليد والتراث الأيرلندي، إلا أن نسخة الإكسبو ستجسّد عرض العام الخامس والعشرين للرقصة، مع إيحاءات شرق أوسطية منسقة خصيصًا لإبهار ضيوف الإكسبو الدوليين طوال شهر نوفمبر. وسيشتمل العرض على موسيقيين وآلات موسيقية من الشرق الأوسط، بما في ذلك العود والناي لتجسيد الثقافة العربية بأبهى حللها. وستضم فرقة ريفردانس في الإكسبو 80 موسيقيًا وراقصًا من جميع أنحاء العالم.

وفي معرض حديثه خلال ليلة الافتتاح، قال الوزير بروفي: "لقد أثبت إكسبو 2020 دبي بجدارة قدرته على الجمع بين شعوب العالم وثقافاته. وفي هذا السياق، تأتي عروض فرقة ريفردانس في إكسبو 2020 دبي التي تُعتبر نتاج الجهود المشتركة بين أيرلندا والإمارات العربية المتحدة تشديدًا على الطموح العالمي وأوجه التعاون الفريدة. يسعدني أن أرحب بمعالي ريم الهاشمي في الجناح الأيرلندي للاحتفال بهذه المناسبة الخاصة وأشيد بقيادتها لهذا المشروع الطموح والرائع. تتمحور أحداث رقصة ريفردانس في الإكسبو حول المشاركة والتواصل، وبفضل فصول الرقص الاحترافية والعروض المفاجئة التي ستقدّمها فرقة ريفردانس، سيشهد الزوار من جميع الخلفيات أفضل العروض الموسيقية الراقصة الأيرلندية. ولا بدّ من الإشارة إلى أن أيرلندا اختارت لمعرض إكسبو 2020 موضوع "جزيرة الإلهام: وضع الإبداع في صميم التجربة البشرية في القرن الحادي والعشرين". ومن خلال جناحنا وحضورنا الأوسع في الإكسبو، نسعى إلى عرض الأعمال الرائدة للفنانين والمبتكرين الأيرلنديين المبدعين. وباعتبارها أحد أفضل الإبداعات الثقافية وأكثرها شهرة، لا شك أن رقصة ريفردانس بما تحتضنه من مواهب مختلفة ستثري عروض جناحنا".

وسوف يشتمل العرض على أولى العروض الـ22 لريفردانس والتي تستمر حتى 27 نوفمبر في حديقة اليوبيل التي تتسع لنحو 15,000 مقعد. إلى جانب هذه العروض، ستقدّم ريفردانس 45 فصل رقص احترافي و20 عرضًا مفاجئًا في موقع الإكسبو وفي أنحاء دبي. وخلال فصول الرقص الاحترافية المجانية، سيعلّم الراقصون المحترفون الضيوف الذين يرغبون في المشاركة وتحسين رقصهم الأيرلندي بعض المهارات. وسيتسنى لأولئك المشاركين في فصول الرقص الاحترافية استعراض مهاراتهم في 27 نوفمبر ضمن العرض النهائي الذي لا يُفوّت.

تلتزم ريفردانس بنشر شغفها وطاقتها الإيجابية بين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة، وانطلاقًا من التزامها بقيم التنوع والشمول، ستُجري تجارب أداء لتقديم مقعد لراقص موهوب ضمن فريقها. جميع المقيمين في الإمارات العربية المتحدة من هواة الرقص (من جميع الأنواع) مدعوّون لتجربة الأداء والحصول على فرصة التدرّب مع المحترفين في دبي. وسيتسنى للفائز المحظوظ الاستفادة من فرصة عيش ثقافة ريفردانس وإتقان المهارات اللازمة لمدة 25 يومًا على التوالي قبل الانضمام إلى الفرقة الاستعراضية على المسرح والمشاركة في العرض النهائي الكبير في 27 نوفمبر. وستكون تجارب الأداء مفتوحة لأي شخص يبلغ من العمر 16 عامًا أو أكثر ليصبح أول عضو من الإمارات العربية المتحدة ينضم إلى عائلة ريفردانس.

وحضر حفل الإطلاق بات هينيسي المفوض العام للجناح الأيرلندي في الإكسبو، وأيدان كرونين سفير أيرلندا في الإمارات العربية المتحدة، وأعضاء فرقة ريفردانس الاستعراضية: المخرج جون ماكولغان، والملحّن بيل ويلان، والمدير التنفيذي بادريك مويلز، إلى جانب الراقصين الرئيسيين في الفرقة.