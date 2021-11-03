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إكسبو 2020 دبي اليوم

فعاليات إكسبو إلى 6 نوفمبر

المصدر:
  • دبي -البيان
التاريخ:

أعلن إكسبو 2020 دبي عن الفعاليات والأنشطة والبرامج ليوم الأربعاء والأيام الثلاثة المقبلة 4 و5 و6  نوفمبر الجاري، وأبرزها:

احتفالية (يوم العلم)
مراسم رفع العلم الإماراتي
 -من الساعة 11:45 في ساحة الوصل

اليوم الوطني لهولندا
-الساعة 16:15 في ساحة الوصل
- يحضر مراسم الاحتفال الملك وليم ألكسندر والملكة ماكسيما
 
أسبوع التنمية الحضرية والريفية
- اليوم هو اليوم الثالث من أسبوع التنمية الحضرية والريفية
 
فعاليات أخرى تنعقد اليوم:
-المدن الشاملة: قطع الشوط الأخير في تطوير الأحياء الفقيرة والعشوائيات
-المتحدثون:
- كينيدي أوديدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لحركة "شايننغ هوب فور كوميونيتيز" (الأمل الساطع للتجمعات السكانية)
-أكتوبيتزو، فنان هيب هوب، وناشط، وسفير للشباب
-  سامح وهبة، مدير قطاع الممارسات العالمية لإدارة المخاطر الحضرية ومخاطر الكوارث والقدرة على التكيف والأراضي بالبنك الدولي
-الساعة 11:00 – 18:30، ملتقى الإنسان وكوكب الأرض
 
المجلس العالمي: أذكى من المدن الذكية
-المتحدثون:
- سعادة وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، دبي الرقمية
-البروفيسور ماتياس فينجر، رئيس مبادرة إينوفيتيف غافرننس أوف لارج ايربن سيستمز، سويسرا
-سانجيف كوسلا، نائب رئيس أول – الوحدة الانتقالية في إكسبو 2020 دبي
-الساعة 16:00 – 18:00 – تيرّا – جناح الاستدامة
 
سلسلة إكسبو لايف المؤثرة |النقل الحضري المستقبلي القائم على البيانات
-الساعة 14:00 – 15:00، جناح "مبدعون في الخير"

جلسة تواصل
-الساعة: 18:00 -19:00، جناح "مبدعون في الخير"
 
فعاليات أخرى في إكسبو
العرض الأول لفرقة "ريفردانس في إكسبو 2020
-الساعة 20:30، حديقة اليوبيل

من ميلان إلى الكثيرين
- حفل إكسبو 2020 دبي للمشاهدة: إيه سي ميلان في مواجهة الفريق الوطني للبرتغال "بورتو إف سي"
 - فرصة للقاء لاعب إي سي ميلان الأسطوري دانييل ماسارو
-بدءا من 16:30، صالة سبورت ون الرياضية
 
احتفالات "ديوالي"
-الساعة19:30 – 21:00، مسرح دبي ميلينيوم
 
         
عرض "ايرمان" من فرقة الرقص اناذر كايند أوف بلو
-الساعة 15:00، والساعة 20:00، الصالة 2A، المجمع الجنوبي، مركز دبي للمعارض
 
سلسلة سنغافورة للأعمال
-الساعة17:00 – 18:00، سكاي ماركت، جناح سنغافورة         
 
الفعاليات المقبلة

4 نوفمبر

اليوم الوطني لإندونيسيا
-الساعة10:15، ساحة الوصل         

أسبوع التنمية الحضرية والريفية

اليوم الرابع من أسبوع التنمية الحضرية والريفية
الفعاليات المُنعقدة اليوم:
-المجلس العالمي | الجيل القادم | الأماكن التي ستزورونها: تصور مدينة المستقبل المثالية
-الساعة 10:00 – 13:00، مدرج تيرّا         
-المرأة في شبه الجزيرة العربية والإسلام: الحراك من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية في العالم الإسلامي
-الساعة 11:00 – 13:00، جناح المرأة         
 
المجلس العالمي | المدن الطبيعية

-الحفاظ على جزء من الطبيعة في مناطقنا الحضرية

–الساعة 18:00، مدرج تيرّا
 
احتفالات الـ "ديوالي"
-مجموعة من عروض الأداء، بما في ذلك الأخوان سليم وسليمان ميرشانت
-الساعة 21:00 على مسرح دبي ميلينيوم        
 
سهرات إكسبو الغنائية-سهرة خاصة بـالـ "ديوالي"
-الساعة20:00 – 01:00، حديقة اليوبيل         
 
5 نوفمبر

اليوم الوطني لكولومبيا
-الساعة 10:15، ساحة الوصل         
 
جولة إيطاليا لسباق الدراجات الهوائية (جيرو دي إيطاليا)
-مؤتمر صحفي
-الساعة 19:00، جناح إيطاليا        
 
حفل "ديوالي"
-الساعة20:30 – 22:30، مسرح دبي ميلينيوم         
سهرات إكسبو الغنائية – سهرة خاصة بـالـ "ديوالي"
-الساعة 22:30 - 01:00، حديقة اليوبيل        
 
6 نوفمبر
في المنزل مع الطبيعة: توفير بيئات صحية للمعيشة
-الساعة 10:00 -13:00، ملتقى الإنسان وكوكب الأرض        
 
حوار الثقافات

-ما الذي يصنع مدينة؟ دور الثقافة في تشكيل المدن
-الساعة12:00 – 16:00، مدرج تيرّا         
 
إعادة النظر في التنقل
-الساعة  14:00 – 16:15، مدرج بلفيديري، جناح فرنسا       
 
جولة إيطاليا لسباق الدراجات الهوائية (جيرو دي إيطاليا)
-الساعة  15:00، بوابة الاستدامة      
أسبوع الأطعمة التايلاندية الأصلية
-حتى 8 نوفمبر، جناح تايلاند

 

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