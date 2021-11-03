فعاليات إكسبو إلى 6 نوفمبر

المصدر: دبي -البيان

أعلن إكسبو 2020 دبي عن الفعاليات والأنشطة والبرامج ليوم الأربعاء والأيام الثلاثة المقبلة 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، وأبرزها:

احتفالية (يوم العلم)

مراسم رفع العلم الإماراتي

-من الساعة 11:45 في ساحة الوصل

اليوم الوطني لهولندا

-الساعة 16:15 في ساحة الوصل

- يحضر مراسم الاحتفال الملك وليم ألكسندر والملكة ماكسيما



أسبوع التنمية الحضرية والريفية

- اليوم هو اليوم الثالث من أسبوع التنمية الحضرية والريفية



فعاليات أخرى تنعقد اليوم:

-المدن الشاملة: قطع الشوط الأخير في تطوير الأحياء الفقيرة والعشوائيات

-المتحدثون:

- كينيدي أوديدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لحركة "شايننغ هوب فور كوميونيتيز" (الأمل الساطع للتجمعات السكانية)

-أكتوبيتزو، فنان هيب هوب، وناشط، وسفير للشباب

- سامح وهبة، مدير قطاع الممارسات العالمية لإدارة المخاطر الحضرية ومخاطر الكوارث والقدرة على التكيف والأراضي بالبنك الدولي

-الساعة 11:00 – 18:30، ملتقى الإنسان وكوكب الأرض



المجلس العالمي: أذكى من المدن الذكية

-المتحدثون:

- سعادة وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، دبي الرقمية

-البروفيسور ماتياس فينجر، رئيس مبادرة إينوفيتيف غافرننس أوف لارج ايربن سيستمز، سويسرا

-سانجيف كوسلا، نائب رئيس أول – الوحدة الانتقالية في إكسبو 2020 دبي

-الساعة 16:00 – 18:00 – تيرّا – جناح الاستدامة



سلسلة إكسبو لايف المؤثرة |النقل الحضري المستقبلي القائم على البيانات

-الساعة 14:00 – 15:00، جناح "مبدعون في الخير"

جلسة تواصل

-الساعة: 18:00 -19:00، جناح "مبدعون في الخير"



فعاليات أخرى في إكسبو

العرض الأول لفرقة "ريفردانس في إكسبو 2020

-الساعة 20:30، حديقة اليوبيل

من ميلان إلى الكثيرين

- حفل إكسبو 2020 دبي للمشاهدة: إيه سي ميلان في مواجهة الفريق الوطني للبرتغال "بورتو إف سي"

- فرصة للقاء لاعب إي سي ميلان الأسطوري دانييل ماسارو

-بدءا من 16:30، صالة سبورت ون الرياضية



احتفالات "ديوالي"

-الساعة19:30 – 21:00، مسرح دبي ميلينيوم





عرض "ايرمان" من فرقة الرقص اناذر كايند أوف بلو

-الساعة 15:00، والساعة 20:00، الصالة 2A، المجمع الجنوبي، مركز دبي للمعارض



سلسلة سنغافورة للأعمال

-الساعة17:00 – 18:00، سكاي ماركت، جناح سنغافورة



الفعاليات المقبلة

4 نوفمبر

اليوم الوطني لإندونيسيا

-الساعة10:15، ساحة الوصل

أسبوع التنمية الحضرية والريفية

اليوم الرابع من أسبوع التنمية الحضرية والريفية

الفعاليات المُنعقدة اليوم:

-المجلس العالمي | الجيل القادم | الأماكن التي ستزورونها: تصور مدينة المستقبل المثالية

-الساعة 10:00 – 13:00، مدرج تيرّا

-المرأة في شبه الجزيرة العربية والإسلام: الحراك من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية في العالم الإسلامي

-الساعة 11:00 – 13:00، جناح المرأة



المجلس العالمي | المدن الطبيعية

-الحفاظ على جزء من الطبيعة في مناطقنا الحضرية

–الساعة 18:00، مدرج تيرّا



احتفالات الـ "ديوالي"

-مجموعة من عروض الأداء، بما في ذلك الأخوان سليم وسليمان ميرشانت

-الساعة 21:00 على مسرح دبي ميلينيوم



سهرات إكسبو الغنائية-سهرة خاصة بـالـ "ديوالي"

-الساعة20:00 – 01:00، حديقة اليوبيل



5 نوفمبر

اليوم الوطني لكولومبيا

-الساعة 10:15، ساحة الوصل



جولة إيطاليا لسباق الدراجات الهوائية (جيرو دي إيطاليا)

-مؤتمر صحفي

-الساعة 19:00، جناح إيطاليا



حفل "ديوالي"

-الساعة20:30 – 22:30، مسرح دبي ميلينيوم

سهرات إكسبو الغنائية – سهرة خاصة بـالـ "ديوالي"

-الساعة 22:30 - 01:00، حديقة اليوبيل



6 نوفمبر

في المنزل مع الطبيعة: توفير بيئات صحية للمعيشة

-الساعة 10:00 -13:00، ملتقى الإنسان وكوكب الأرض



حوار الثقافات

-ما الذي يصنع مدينة؟ دور الثقافة في تشكيل المدن

-الساعة12:00 – 16:00، مدرج تيرّا



إعادة النظر في التنقل

-الساعة 14:00 – 16:15، مدرج بلفيديري، جناح فرنسا



جولة إيطاليا لسباق الدراجات الهوائية (جيرو دي إيطاليا)

-الساعة 15:00، بوابة الاستدامة

أسبوع الأطعمة التايلاندية الأصلية

-حتى 8 نوفمبر، جناح تايلاند