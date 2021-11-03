فعاليات إكسبو إلى 6 نوفمبر
أعلن إكسبو 2020 دبي عن الفعاليات والأنشطة والبرامج ليوم الأربعاء والأيام الثلاثة المقبلة 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، وأبرزها:
احتفالية (يوم العلم)
مراسم رفع العلم الإماراتي
-من الساعة 11:45 في ساحة الوصل
اليوم الوطني لهولندا
-الساعة 16:15 في ساحة الوصل
- يحضر مراسم الاحتفال الملك وليم ألكسندر والملكة ماكسيما
أسبوع التنمية الحضرية والريفية
- اليوم هو اليوم الثالث من أسبوع التنمية الحضرية والريفية
فعاليات أخرى تنعقد اليوم:
-المدن الشاملة: قطع الشوط الأخير في تطوير الأحياء الفقيرة والعشوائيات
-المتحدثون:
- كينيدي أوديدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لحركة "شايننغ هوب فور كوميونيتيز" (الأمل الساطع للتجمعات السكانية)
-أكتوبيتزو، فنان هيب هوب، وناشط، وسفير للشباب
- سامح وهبة، مدير قطاع الممارسات العالمية لإدارة المخاطر الحضرية ومخاطر الكوارث والقدرة على التكيف والأراضي بالبنك الدولي
-الساعة 11:00 – 18:30، ملتقى الإنسان وكوكب الأرض
المجلس العالمي: أذكى من المدن الذكية
-المتحدثون:
- سعادة وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، دبي الرقمية
-البروفيسور ماتياس فينجر، رئيس مبادرة إينوفيتيف غافرننس أوف لارج ايربن سيستمز، سويسرا
-سانجيف كوسلا، نائب رئيس أول – الوحدة الانتقالية في إكسبو 2020 دبي
-الساعة 16:00 – 18:00 – تيرّا – جناح الاستدامة
سلسلة إكسبو لايف المؤثرة |النقل الحضري المستقبلي القائم على البيانات
-الساعة 14:00 – 15:00، جناح "مبدعون في الخير"
جلسة تواصل
-الساعة: 18:00 -19:00، جناح "مبدعون في الخير"
فعاليات أخرى في إكسبو
العرض الأول لفرقة "ريفردانس في إكسبو 2020
-الساعة 20:30، حديقة اليوبيل
من ميلان إلى الكثيرين
- حفل إكسبو 2020 دبي للمشاهدة: إيه سي ميلان في مواجهة الفريق الوطني للبرتغال "بورتو إف سي"
- فرصة للقاء لاعب إي سي ميلان الأسطوري دانييل ماسارو
-بدءا من 16:30، صالة سبورت ون الرياضية
احتفالات "ديوالي"
-الساعة19:30 – 21:00، مسرح دبي ميلينيوم
عرض "ايرمان" من فرقة الرقص اناذر كايند أوف بلو
-الساعة 15:00، والساعة 20:00، الصالة 2A، المجمع الجنوبي، مركز دبي للمعارض
سلسلة سنغافورة للأعمال
-الساعة17:00 – 18:00، سكاي ماركت، جناح سنغافورة
الفعاليات المقبلة
4 نوفمبر
اليوم الوطني لإندونيسيا
-الساعة10:15، ساحة الوصل
أسبوع التنمية الحضرية والريفية
اليوم الرابع من أسبوع التنمية الحضرية والريفية
الفعاليات المُنعقدة اليوم:
-المجلس العالمي | الجيل القادم | الأماكن التي ستزورونها: تصور مدينة المستقبل المثالية
-الساعة 10:00 – 13:00، مدرج تيرّا
-المرأة في شبه الجزيرة العربية والإسلام: الحراك من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية في العالم الإسلامي
-الساعة 11:00 – 13:00، جناح المرأة
المجلس العالمي | المدن الطبيعية
-الحفاظ على جزء من الطبيعة في مناطقنا الحضرية
–الساعة 18:00، مدرج تيرّا
احتفالات الـ "ديوالي"
-مجموعة من عروض الأداء، بما في ذلك الأخوان سليم وسليمان ميرشانت
-الساعة 21:00 على مسرح دبي ميلينيوم
سهرات إكسبو الغنائية-سهرة خاصة بـالـ "ديوالي"
-الساعة20:00 – 01:00، حديقة اليوبيل
5 نوفمبر
اليوم الوطني لكولومبيا
-الساعة 10:15، ساحة الوصل
جولة إيطاليا لسباق الدراجات الهوائية (جيرو دي إيطاليا)
-مؤتمر صحفي
-الساعة 19:00، جناح إيطاليا
حفل "ديوالي"
-الساعة20:30 – 22:30، مسرح دبي ميلينيوم
سهرات إكسبو الغنائية – سهرة خاصة بـالـ "ديوالي"
-الساعة 22:30 - 01:00، حديقة اليوبيل
6 نوفمبر
في المنزل مع الطبيعة: توفير بيئات صحية للمعيشة
-الساعة 10:00 -13:00، ملتقى الإنسان وكوكب الأرض
حوار الثقافات
-ما الذي يصنع مدينة؟ دور الثقافة في تشكيل المدن
-الساعة12:00 – 16:00، مدرج تيرّا
إعادة النظر في التنقل
-الساعة 14:00 – 16:15، مدرج بلفيديري، جناح فرنسا
جولة إيطاليا لسباق الدراجات الهوائية (جيرو دي إيطاليا)
-الساعة 15:00، بوابة الاستدامة
أسبوع الأطعمة التايلاندية الأصلية
-حتى 8 نوفمبر، جناح تايلاند