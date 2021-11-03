إكسبو 2020 دبي يعرض مباراة ميلان – بورتو

المصدر: دبي- البيان

يواصل فريق ميلان لكرة القدم شراكته مع إكسبو 2020 دبي من خلال استضافة الحدث الدولي فعالية "من ميلانو إلى الكثيرين" حيث يدعو الزوار المهتمين لمتابعة مباراته في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء التي يواجه خلالها نادي بورتو.

ويحضر المباراة، التي تبث بالتعاون مع الشريك الرئيس طيران الإمارات، أسطورة ميلان في الثمانينيات والتسعينيات دانييلي مسارو، حاملاً معه كأس دوري أبطال أوروبا 1994 الذي فاز فيه النادي في ذلك الموسم على برشلونة خلال المباراة النهائية 4-0 (مع تسجيل مسارو هدفين). كما سيتم عرض تذكارات أخرى، مثل الأحذية والقميص الذي كان يرتديه خلال المباراة.



ويمكن للزوار المهتمين مشاهدة مسارو والكأس من الساعة 15:00-16:00 في جناح طيران الإمارات، التي يقدم إليها قميصاً موقعاً بخط بيده، ثم من الساعة 16:30-17:30 في جناح إيطاليا، وبعدها، في الساعة 18:00-20:00 في مركز الرياضة واللياقة البدنية، حيث يقيم نادي ميلان أكاديمية دائمة طوال مدة إكسبو 2020.



وستكون الوجهة النهائية لمسارو الحديقة في صالة (1) الرياضية اعتباراً من الساعة 20:30، حيث سيتم عرض مباراة ميلان مع بورتو، التي تنطلق في الساعة 21:45. وقد نوه القائمون على الحدث بأن الدخول سيكون مجانياً لجميع المهتمين الذين لديهم تذكرة صالحة لزيارة إكسبو 2020 دبي، وسيتلقى المشجعون الحاضرون هدية مجانية من نادي ميلان.



ومن المقرر إقامة المزيد من حفلات مشاهدة الأحداث الدولية من وجهات حول العالم. وستبقى الكأس المصاحبة لدانييلي مسارو معروضة في مركز الرياضة واللياقة البدنية طوال مدة إكسبو 2020، في حين سيتم عرض حذائه وقميصه في حديقة صالة (1) الرياضية.