"رقصة حرة" لطائرات "آيرمان" في سماء إكسبو 2020

المصدر: دبي-البيان

تحلق 12 طائرة مسيرة في سماء إكسبو 2020 دبي، عصر اليوم، لتؤدي رقصة حرة تتخذ شكلاً بشرياً مدمجاً بالتقنيات الحديثة، ضمن عرض "آيرمان" لفرقة الرقص القادمة في هولندا "إناذر كايند أوف بلو"، وهي فرقة تلاقي عروضها استحساناً عالمياً، وسبق أن تأهلت إلى التصفيات النهائية في برنامجَي "أميركا غوت تالنت" و"بريطانيا غوت تالنت".



ومن إبداعات الفرقة البارزة دمجها التوليفة الموسيقية والراقصة بأداء المجموعة، وحركاتها المستقلة، والطائرات المسيرة ذاتياً. وهي تسعى، تحت إشراف "ديفيد ميديندروب"، إلى طرح سؤال: هل تملك هذه الطائرات المسيرة الإرادة الحرة؟ وتتمثل النتيجة في رقصة عاطفية مصحوبة بخطوات تخطف أنظار الجماهير.



وتؤدي الفرقة عروضاً مدتها 10 دقائق، اليوم، ضمن الاحتفال باليوم الوطني الهولندي في إكسبو 2020، وذلك عند الساعة 3:00 عصراً، والساعة 8:00 مساء، تحديداً فوق مركز دبي للمعارض، القاعة 2A جنوب.

