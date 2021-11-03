مسابقة دولية لمحاربة التصحر في كوكب الأرض من إكسبو 2020

المصدر: دبي -البيان

تدرس مسابقة تصميم دولية، يستضيفها جناح أستراليا في إكسبو 2020 دبي، كيف تبدو مساكن الواحات المكتفية ذاتياً الموجودة في الصحراء، والتي تسمى "نيويسيز"، إلى جانب طريقة عملها.



وتم توجيه تحدٍ خاص ضمن هذه المسابقة لمحاربة التصحر في المناطق الواسعة من كوكب الأرض، عبر التنمية الحضرية والمعمارية المستدامة، بما يتماشى مع جدول الأعمال الحضري الجديد وأهداف التنمية المستدامة.

وأُعلِن عن أفضل 10 مشاركين في المرحلة النهائية يوم الأحد الماضي الموافق 31 أكتوبر في إكسبو 2020 دبي.



وحسب المشرفين على المسابقة، طُلِب من المهندسين المعماريين والمُخططين الشباب أن يشاركوا بحلول حضرية، ومعمارية، وحلول المناظر الطبيعية، من أجل تحقيق المرونة الذاتية للمناطق التي تواجه ظروفاً مناخية صعبة في الصحراء والأراضي الجافة.



وطُلِب من المتسابقين الذين يعملون في فرق متنوعة تشمل الجنسين، الاستناد إلى واحات الصحراء التقليدية لتوليد أفكار تصميم لواحد من المواقع الصحراوية الأربعة في أفريقيا، وشبه الجزيرة العربية، وأستراليا، التي تتماثل في الظروف المناخية الحيوية.



مكاتب التصميم المشاركة في المرحلة النهائية هي: أوفيس أوف إستيتك إكزوبيرانس، كيه إم إيه – دي جي، انكو (جي) إن تي إن تي، ريزيليانس، فيجين لاب، فونيكس، أوربن ويفيرز، آر إم آر، ذا وادي لاب، باناسيا.



وقال الدكتور عرفان علي، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية: "نحن سعداء جداً بالاهتمام والدعم اللذيَن حظي بهما تحدي التصميم (نيويسيز) ونتمنى أن تستمر مثل هذه البرامج في تعزيز التنمية المستدامة الشاملة، ونُهج المرونة الحضرية".



وتضم لجنة التحكيم ليه لانغ، المهندسة المعمارية لحكومة كوينزلاند، والدكتور عرفان على من الأمم المتحدة، والدكتورة أسماء إبراهيم من جامعة عفت (المملكة العربية السعودية)، وكل من الأكاديميين أدينا همبل، ومهدي ثابت من جامعة زايد (الإمارات العربية المتحدة)، وأحمد بوخش من سلطة دبي للتطوير (الإمارات العربية المتحدة)، والدكتورة باولا ليرديني من جامعة كوينزلاند.



يذكر أنه في المرحلة الثانية من التحدي، سيُوجّه خبراء ممارسون دوليون المشاركين في التصفية النهائية اعتبارا من يوم 8 نوفمبر الجاري، لتحسين تصميماتهم، التي ستُقدَّم بحلول 5 ديسمبر المقبل. ومن المقرر الإعلان عن الفائز يوم 19 ديسمبر المقبل في جناح أستراليا.