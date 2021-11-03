"موئل" الأمم المتحدة: إكسبو 2020 فرصة عالمية لإيجاد حلول للمدن المستدامة

المصدر: دبي- وائل نعيم

أكد الدكتور إدواردو مورينو رئيس قسم المعرفة والابتكار في برنامج موئل الأمم المتحدة، أن إكسبو2020 دبي، يمثل فرصة كبيرة للعالم لمناقشة التحديات التي تواجه البشرية، والعمل على إيجاد الحلول وتصميم مساحات حضرية تجعل مدننا ومناطقنا أكثر شمولاً واستدامة.

وقال الدكتور مورينو خلال الإحاطة الإعلامية اليوم (الأربعاء) في إكسبو2020 دبي: إن جائحة "كوفيد19" فاقمت تحديات المستوطنات البشرية"، مشيراً إلى أن 20 دولة في العالم تمثل 60 % من انبعاثات الكربون.

وشدد على ضرورة السعي الجاد وتضافر الجهود بشأن مواجهة التحديات المناخية، لافتاً إلى أنهم "عملوا على قاعدة بيانات في العالم حول المدن خلال فترة كورونا وتحليل تلك البيانات قبل واثناء الجائحة ومدى تأثيرها على المستوطنات البشرية وتبين أن الجائحة فاقمت تحديات المستوطنات البشرية، ورأينا هشاشة في المجتمعات البشرية والمدن والمناطق الحضرية، والمطلوب إعادة تفعيل السياسات الحكومية وخلق نظام بيئي في الاحياء لتكون مستدامة.

أولوية

وأكد الدكتور إدواردو مورينو: أن "الأمم المتحدة تحرص على التعامل مع أي كارثة أو أزمة تواجه البشرية وتحصل في أي مكان العالم، حيث تعتبر المستوطنات البشرية ألوية لدى الأمم المتحدة وتحاول جاهدة رعايتها، مشيرا إلى أهمية العمل على استثمار الفرص والفوائد التي تخدم البشرية".

وأوضح أن الأمم المتحدة تدرس ما يحصل في المدن وقياس الأثر للتوسع العمراني الذي يحدثه البشر، منوها بأن المدن خلال الــ 25 سنة الماضية نمت أكثر مما تحتاجه وثمة تضخم بالكثافة السكانية واثار سلبية على البيئة.

وأشار إلى أن برنامج "موئل" للأمم المتحدة ينظر إلى التفكير الشمولي والمشاركة في وجهات النظر لكيفية خلق سياسات وبرامج بالتعاون مع الدول لإيجاد أفضل الحلول والبحث عن تطوير المجتمعات الفقيرة للحصول على أفضل الخدمات وفرص العمل.

فرصة

وقال الدكتور مورينو إن إكسبو دبي يمثل فرصة كبيرة للعالم، حيث تجتمع دول العالم في مكان واحد لمناقشة التحديات التي تواجه البشرية والعمل على إيجاد الحلول، فهو فرصة متميزة لجميع المجتمعات على الصعيد الجسدي والروحي وتطوير العنصر الوجداني لتعزيز الترابط بين المجتمعات وتعزيز الحس المجتمعي وتصميم مساحات حضرية تجعل مدننا ومناطقنا أكثر شمولاً واستدامة.

وتابع: "يجب اتخاذ خطوات نحو تطوير المدن والمناطق الحضرية ونعمل في الأمم المتحدة على توفير فرص العمل والبحث عن الاثار السلبية للزحف العمراني في المدن وإيجاد حلولاً اقتصادية تضمن أن تكون المدن لديها أنظمة وطرق مختلف وخدمات تعزز حياة السكان".

من جانبها، استعرضت شونا ماكغي، نائب رئيس الاتصال في إكسبو 2020 دبي الفعاليات والاحداث والأنشطة التي يتضمنها اكسبو خلال الأيام المقبلة وسيتم وضعها على منصة تواصل.