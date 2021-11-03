"زارها زايد" أغنية من إكسبو 2020 تنبض وفاءً للوالد المؤسس

المصدر: دبي – بشار باغ

في مبادرة عنوانها الوفاء والعرفان لباني نهضة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، أنتج إكسبو 2020 دبي، أغنية خاصة تنبض حباً وإخلاصاً للوالد المؤسس وقائد النهضة، وتم تقديم الأغنية أمس في عرض خاص في ساحة الوصل، فيما زينت صور ومقاطع فيديو تستذكر مسيرة الراحل الكبير الزاخرة بالإنجازات قبة الوصل.

والأغنية من ألحان فايز السعيد وكلمات الشاعر علي الخوار وغناء كورال الإمارات وتالياً كلمات الأغنية: زارهــا زايـــد زارها زايـد.. وزاد بها الجمال .. وابتسم واقـع حضوره والخيال شاف حلمه في عـظيم إنجــازنا.. شاف روحه في وفـــانا لا تزال روح زايـد ساكـنه فيكل روح.. في أملنا في عـــطانا والطموح إرثه الباقي.. ولا يمكن يروح راسي في قلوبنا مرسى الجبال إكســبو في دبي تفخـر به بـلاد شعــبها بالحب والشيمات جـاد زارهـا زايــد.. وزينها وزاد مثل غـــيم جـــاد بالما والظلال.. دار زايـد شامخة قـدر ومقام .. تجمع العالـــم بحـــب واحترام.. إرث زايــد للتعــايش.. للسـلام.. به تعايشـــنا.. ونهجـه لايزال.