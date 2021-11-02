جامعة عجمان تُسجل طلاب فصل الربيع في إكسبو

المصدر: عجمان - البيان

أطلقت جامعة عجمان حملة التسجيل والقبول للفصل الربيعي في 31 أكتوبر في الجناح الخاص بها في إكسبو 2020 دبي ولمدة يومين والذي نظمه معرض نجاح، وشهد جناح جامعة عجمان إقبالاً كبيراً من الطلبة من مدارس متنوعة عدة من أنحاء الدولة والعالم للاستفادة من المعلومات والبرامج الأكاديمية المعتمدة دولياً لدى الجامعة. وسيتم فتح باب القبول لبرامج البكالوريوس والدكتوراه في الجامعة حتى منتصف يناير المقبل. كما يمكن للمتقدمين المبكرين الاستفادة من خصومات خاصة وإعفاءات من رسوم التسجيل. إضافة إلى ذلك يمكن للمتقدمين الجدد التقدم بطلب عبر الإنترنت في موقع جامعة عجمان أو زيارة قاعة الشيخ زايد بالجامعة لتلقي المساعد في عملية التقديم..

تصنف جامعة عجمان ضمن أفضل 750 جامعة، بحسب مؤسسة QS لتصنيف الجامعات العالمية (QSWUR) للعام 2022، كما أنها رائدة في اختيار الطلاب الذين يبحثون عن بيئة تعليمية تنافسية عالمية في الإمارات العربية المتحدة.