نتائج متميزة في اختبار مراجعة أداء محطة تبريد "إيميكول" بإكسبو 2020

المصدر: وام

أعلنت "الإمارات ديستريكت كولينغ" -إيميكول- لخدمات التبريد المركزي المملوكة بالكامل لشركة "دبي للاستثمار" عن إجراء اختبار مراجعة أداء لمدة أسبوع في محطة تبريد المناطق لموقع إكسبو 2020 دبي، المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وكشفت عن نتائج الأداء المحققة بشكل مستقل.

وأظهر اختبار الأداء استقرار مستويات الطلب والحمل والامتثال البيئي لمحطة التبريد وقامت بإجرائه شركة أوروبية رائدة لضمان كفاءة أداء المحطة في تلبية متطلبات التبريد لمنشآت موقع إكسبو على أكمل وجه.

وقال الدكتور أديب مبدر الرئيس التنفيذي لشركة "إيميكول" يشكل توفير حلول التبريد المركزي لحدث ضخم مثل إكسبو 2020 دبي علامة فارقة في مسيرة شركتنا بالتوازي مع تقدمها المطرد نحو ترسيخ التحول الرقمي في قطاع تبريد المناطق وتقع محطة التبريد في جناح الفرص ضمن موقع إكسبو وقد تم تصميمها للحفاظ على أعلى المعايير الدولية للمباني الصديقة للبيئة مع دمج عناصر معمارية خاصة دون المساس بالمتطلبات الفنية ونحن راضون جدا عن نتائج مراجعة الأداء فهي تظهر قدرتنا على توفير خدمات تبريد رفيعة المستوى لزوار إكسبو 2020 وتكرس مكانة ’إيميكول، في قطاع تبريد المناطق.

وتوفر "إيميكول" من خلال محطتها الرابعة عشر لتبريد المناطق المياه المبردة للعديد من مرافق إكسبو 2020 الرئيسية بما في ذلك "قرية إكسبو" ومحطة مترو إكسبو التابعة لهيئة الطرق والمواصلات و"مركز دبي للمعارض" و"دبي ساوث مول" وتخطط الشركة لزيادة طاقة التبريد الإجمالية لمحطاتها عبر مختلف القطاعات إلى 500 ألف طن تبريد خلال السنوات القادمة.

ويعتمد تصميم محطة تبريد إكسبو 2020 على نظام فريد يستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة مباشرة ويوفر نظاما أفضل للتصريف باعتماد أساليب أكثر استدامة لعمليات التبريد بالمياه.