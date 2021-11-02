أستراليا تحتفي بكأس ملبورن في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي -البيان

يحتفل جناح أستراليا في إكسبو 2020 دبي بأشهر سباق للخيول الأصيلة في العالم هذا الأسبوع، وهو كأس ملبورن.



بعد عرض مباشر للحدث، صباح اليوم الثلاثاء، وفي النسخة الأخيرة من السباق، حيث استمتع المشاهدون برؤية فيري إليجنت، وفارسها جيمس ماكدونالد، الذي حصل على الجائزة الأولى 4.4 مليون دولار أسترالي، تم تحويل الجناح الأسترالي نفسه إلى نسخة طبق الأصل من مكان السباق، مضمار فليمنجتون، ستكون الفرصة مواتية بين الساعة 11:30-12:00 لالتقاط صور لـ "هيو أندرسون"، مدير منطقة المملكة المتحدة ودبي من اسطبلات جودلفين، مع حضور بهي لكأس ملبورن لعام 2018.



حضر المناسبة جاستن ماكغوان، المفوض العام الأسترالي لمعرض إكسبو 2020 دبي؛ وجوستين ماكغوان، المفوض العام الأسترالي لمعرض إكسبو 2020 دبي؛ وقاسم يونس، المدير العام للتجارة والاستثمار في حكومة فيكتوريا.



و"كأس ملبورن"، هو السباق المعروف لـ 3200 متر للأصايل البالغة من العمر 3 سنوات، وهو لا يعتبر مجرد مناسبة لسباق خيول، بل للأزياء أيضاً. ويعرف السباق بعنوان "السباق الذي يوقف الأمة"، وهو واحد من أغنى المسابقات الأصيلة في العالم.



ويشارك أكثر من 350 ألف شخص في كرنفال كأس ملبورن، فضلاً عن مشاركة 1100 رجل وامرأة في عروض أزياء داخل ميدان السباق.



وسيكون "هيو أندرسون" متاحاً للمقابلات بين الساعة 11:30-12:00، مع ضرورة التنسيق المسبق. يجب على جميع وسائل الإعلام تسجيل اهتمامها بالحضور عبر البريد الإلكتروني