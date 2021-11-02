سورينام في إكسبو 2020.. مشهدية بديعة لتناغم البشر والطبيعة

المصدر: دبي –البيان ووام

في مشهدية بديعة وصور خلابة، يستحضر جناح جمهورية سورينام في إكسبو2020 دبي، الطبيعة بكل مقوماتها والتي تتمتع بها هذه الدولة، حيث يعيش فيها البشر والطبيعة في تناغم سلس.

ويعتبر جناح جمهورية سورينام في إكسبو2020 دبي الذي يحمل شعار " موكسي باتو " التي تعني " كل شيء في واحد " دعوة للانطلاق في رحلة من المدينة إلى الجبال واستكشاف ما تنفرد بها سورينام فيما يتيح الجناح للزائر التجول بين الشلالات والمساحات الخضراء والتعرف على أبرز الحيوانات التي تحاول الدولة حمايتها من الإنقراض واكتشاف البيئات والغابات المظلمة التي يعيش فيها العشرات من انواع الحيوانات النادرة.

وقالت بيديا بيسومبار مدير جناح جمهورية سورينام بمعرض اكسبو 2020 دبي:" إننا هنا في المعرض لتعريف زوار اكسبو2020 دبي، وبالعادات والتقاليد في سورينام" مشيرة الى تنوع سورينام دينيا ولغويا وعرقياً.

وأضافت: أن "جناح سورينام في إكسبو 2020 دبي، يستحضر الطبيعة بكل مقوماتها والتي تتمتع بها هذه الدولة، حيث يعيش فيها البشر والطبيعة في تناغم سلس، مشيرة إلى أن سورينام لديها سياسة الانفتاح الاقتصادي والتجاري على العالم، وهي تعمل على استقطاب رجال الاعمال والمستثمرين والهدف هو تعزيز مكانة بلدنا كبيئة استثمارية معربة عن تطلع بلادها الى تعزيز اواصر التعاون بين البلدين.