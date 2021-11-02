وزير الطاقة من إكسبو 2020: إسهامات المرأة ضرورية لمعالجة تحديات المستقبل

المصدر: دبي -البيان

أكد معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، في المجلس العالمي للمرأة، الذي أُقيم في إكسبو 2020 دبي، أمس الإثنين، أن النساء يؤدين دوراً مهما في تحفيز الإنجازات الرئيسة لدولة الإمارات، وأن إسهاماتهن ضرورية لمعالجة تحديات المستقبل، على مستوى التخطيط الحضري أو بشكل عام.

وقال معالي سهيل المزروعي خلال الفعالية، التي ركزت على ضمان وصول النساء إلى الموارد: "تقود دولة الإمارات المنطقة على مستوى التخطيط الحضري، وأيضا بصفتها دولة ذات نظرة إلى مستقبل الاستدامة، والمرأة شريكة بكل خططنا في هذا الإطار.. اليوم، تشكل النساء نسبة 53.4% من القوى العاملة في مجال الهندسة المتخصصة في وزير الطاقة والبنية التحتية، وهو ما كان مجالا يخص الرجال فحسب، ونحن نفعل ذلك لأننا نريد التفوق. ومن دون تمكين إبداع النساء، لاسيّما في ما يخص التخطيط الحضري، نعي أن تقدمنا سيكون بطيئا. وفي حكومتنا، سنواصل دعم التوازن بين الجنسين، إذ لن يجعلنا ذلك نستمر في قيادة المنطقة فحسب، بل نرجو قيادة العالم أيضا".



وأضاف المزروعي: "نهدف إلى تحقيق إنجازات مستقبلية بوتيرة أسرع بعشرة أضعاف من الوتيرة التي حققنا فيها إنجازاتنا السابقة على مدى السنوات الـ 50 الفائتة. ويمثل ذلك أمرا أساسيا لنا للتصدي للتحديات المقبلة.. أعلم أننا سنكون من الرواد، لأننا نمكّن النساء ونتيح لهن إمكانية الإبداع في مجالات عملهن. ولم تكن لهذه الإنجازات أن تصبح ممكنة لولا الدور الذي أدته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، في بدايات مسيرة الدولة، عندما كانت تناضل من أجل حقوق المرأة، والذي واصلت العمل عليه سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، إذ أسست مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وأشيد دور سعادة منى غانم المري في هذا المجال. لقد استفدنا من مشاركة المرأة في العمل، إنها فاعلة وجزء من التطور والانجاز في دولة الإمارات".



وشاركت كلوديا لوبيز، عُمدة مدينة بوغوتا في كولومبيا، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب، خبرتها في جعل العاصمة الكولومبية مدينة نموذجاً لإنجازات المرأة، مع توفير "مجموعات الرعاية" التي تضمن القرب من الخدمات الاجتماعية وخدمات الرعاية، وتوفير نظام يهدف إلى تخفيف الحمل عن المرأة التي تكون مُثقلة بأعباء أعمال الرعاية غير المدفوعة، وتمكينها من الحصول على فرص التعليم، والعمل، وكسب الدخل.



وقالت عُمدة بوغوتا: "نعمل على إعادة التفكير في مدينتنا، بحيث يتخلل النهج الجنساني استراتيجية التخطيط، ويمكننا تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين، خاصة للنساء. إننا نستفيد من لحظة يمكن فيها تصور مدينة تستطيع النساء الازدهار فيها بدون عقبات ولا مخاوف، مدينة تحمل الحرية وتصل إلى خدمات الرعاية الأساسية. فمدينة تضم مساحات عامة آمنة وخضراء هي مدينة جيدة للنساء، وللجميع."



وأوضحت عُمدة مدينة بوغوتا، أن العاصمة الكولومبية تعمل نحو تصميم مدينة آمنة للنساء ولجميع المواطنين، تضم ميزات عدة، مثل مسارات الدراجات، وحدائق ومساحات عامة جيدة الإضاءة، ونُظم نقل أكثر أمانا، وأرصفة خالية من العوائق.



وأكدت جيني إليوت، مهندسة معمارية للمناظر الطبيعية ومُصمّمة حضرية مُعتمدة في المملكة المتحدة، وهي إحدى المتحدثات أمام المجلس العالمي للمرأة، الذي أُقيم بالتعاون مع جناح سلوفينيا: "لقد حاولت دائما في عملي دمج فكرة مُشاركة المجتمع وإدراجه في مرحلة ما قبل التصميم عبر عملية التنفيذ. من المهم فهم أنني أعيش تجربة مدينة بطرق مختلفة جداً عن أي شخص آخر، وجزء منها الحاجة إلى ضمان التحدث مع الناس باستمرار، والتأكد من أن أصواتهم مسموعة. يجب أن تكون المساحات العامة أو المدن ملائمة لك، سواء كان عمرك ثلاثة أعوام أو 93 عاما، وإذا كانت لديك احتياجات مختلفة للتنقل، وسواء كان لديك تنوع عصبي أو كنت من الأشخاص الطبيعيين، وكذلك إن كنت ذكراً أو أنثى. توجد مجموعة من المقاييس والطرق المختلفة التي نعيش بها تجربة المُدن."



الفعالية المُنظّمة في جناح المرأة في إكسبو 2020 دبي بالتعاون مع كارتييه، هي جزء من أسبوع التنمية الحضرية والريفية، الذي يستكشف إمكانية تغيير طريقة تنقلنا، وبنائنا، واستهلاكنا، ومعيشتنا في موائل المستقبل، وهو يقام حتى يوم 6 نوفمبر الجاري.

