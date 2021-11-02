300 ألف زائر لجناح إيطاليا في إكسبو2020 خلال أكتوبر

المصدر: دبي- البيان

استقطب الجناح الإيطالي في معرض إكسبو 2020 دبي، نحو 300 ألف زائر خلال الشهر الأول منذ انطلاق المعرض، ما يجعله واحداً من أكثر الأجنحة مشاهدة من بين أجنحة 192 دولة مشاركة في المعرض العالمي.

ويستفيد الجناح، إلى جانب ارتفاع عدد الزائرين خلال الأسبوع الأخير إلى 100 ألف زائر، من الزيادة الإجمالية لعدد الزيارات إلى معرض إكسبو 2020 دبي، والتي من المتوقع أن تشهد زيادة مطردة خلال عطلات الشتاء.

وجذب الجناح 4 ملايين زائر افتراضي شاهدوا المعرض وتابعوا الأحداث من خلال الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجناح (فيسبوك ولينكدإن وإنستجرام وتويتر وتيك توك ويوتيوب).

كما شارك عدد من الشركات الكبيرة والصغيرة التي تحمل شعار "صنع في إيطاليا" والشركاء المؤسسيين والأقاليم ومدن الفنون والمدن الحضرية وشبكة عواصم الثقافة الأوروبية وموسيقيين كبار في عشرات المبادرات والمحادثات والمعارض المؤقتة والأحداث الرياضية.

الجدير بالذكر أن دبي برزت كوجهة أولى في استطلاع أجراه موقع "لينكد إن" حيث اعتاد منظمو الرحلات في إيطاليا على اختبار رغبة الإيطاليين في السفر بعد تطبيق اتفاقية "ممرات السفر الآمن"، وهي اتفاقية خاصة بين الدول لتيسير طريقة السفر إلى الخارج.

وتعد دبي التي تستضيف معرض إكسبو حتى 31 مارس 2022، المدينة الأولى من بين وجهات العالم التي تم الحجز للسفر إليها حتى نهاية العام، مع توفير 41٪ من الخيارات المفضلة عبر أكثر من 2000 تفاعل.