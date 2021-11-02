فعاليات إكسبو 2 و3 نوفمبر

المصدر: دبي- البيان

أعلن إكسبو 2020 دبي عن الفعاليات والأنشطة والبرامج ليومي الثلاثاء والأربعاء 2 و 3 نوفمبر، وأبرزها:

الاحتفال بيوم الشرف لمنظمة التعاون الإسلامي،

-تقديم عرض إعلامي

-الساعة 13:05 في جناح القيادة

أسبوع التنمية الحضرية والريفية

-من 31 أكتوبر-6 نوفمبر: الأسبوع الثالث ضمن أسابيع الموضوعات العشر التي ينظمها إكسبو 2020 دبي، لاستكشاف السبل التي تمكننا من العيش بتناغم مع كوكبنا

-الترشيد لأجل الأمل: الحلول وسبل العيش المحلية المستندة إلى الطبيعة

-الساعة 10:00-17:00، جناح نيكسوس للإنسان وكوكب الأرض

-المجلس العالمي: المدن تتحرك: سيجيب المشاركون على سؤال حول كيفية دعم المواصلات للحياة في المدينة وطريقة معيشة سكانها

-الساعة،16:00-18:00 جناح الهند

سلسلة إكسبو لايف المؤثرة: سبل أكثر اخضرارا لتحريك الأشياء

-الساعة 17:00-18:00، جناح مبدعون في الخير

الأرجنتين: دروس التانغو

-الساعة 16:30-17:00، منصة الشمس

العقل المتيقظ (روسيا)

-الساعة 17:00-18:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 2A المجمع الجنوبي

الولايات المتحدة الأمريكية: أميرة ساكيت: راقصة هيب هوب ومصممة رقصات ومعلمة معترف بها دولياً، تؤمن بفنها وهويتها كمسلمة أمريكية لديها القدرة على بناء الجسور من خلال فنها

-الساعة 17:00 – 17:30، مسرح الأرض

عرض فرقة "ريفردانس"

-يتواصل عرض الرقصة الإيرلندية الشهيرة في إكسبو 2020 دبي من 2- 28 نوفمبر

-من الساعة 18:00 على مسرح البحر، وفي حديقة اليوبيل

عروض الديوالي: تتواصل العروض على مدرج دبي ميلينيوم

- الساعة 20:30.



أسبوع التنمية الحضرية والريفية: المرأة في شبه الجزيرة العربية والإسلام: الحراك من المناطق الريفية إلى الحضرية في العالم الإسلام

-الساعة، 11:00-13:00، جناح المرأة

أسبوع التنمية الحضرية والريفية :المجلس العالمي: المدن الطبيعية – الحفاظ على جزء من الطبيعة في مناطقنا الحضرية، -الساعة 16:00-18:00، جناح تيرّا، منطقة الاستدامة



فعاليات الديوالي في إكسبو

-يستضيف جناح الهند الثنائي سالم وسليمان ميرشانت، والمؤدي البوليودي الشهير فيبول ميهتا

نسخة الديوالي- من سهرات إكسبو الغنائية: سيستحوذ فنان الراب الهندي بادشاه على هذه السهرة بأدائه الحيوي، حيث سيقدم أداء حيا لاشهر اغنياته "دول تاشاه" و "عندما التقى الشاي بالتوست"

-الساعة 22:30-01:00، منصة اليوبيل



دروس "ريفيردانس" المختصة

-ستقدم مدرسة "ريفيردانس" الصيفية، دروسا مختصة في رقصات "ريفيردانس" الأيرلندية

-الساعة 16:30-17:00، منصة الأرض

فعاليات الأربعاء



3 نوفمبر

اليوم الوطني لهولندا

-الساعة 10:15 صباحا، ساحة الوصل



فعاليات أسبوع التنمية الحضرية والريفية

-فعالية المدن الشاملة: نتائج المرحلة الأخيرة من تطوير الأحياء الفقيرة والعشوائية

-الساعة 11:00-18:30 جناح نيكسوس للإنسان وكوكب الأرض، الشمال والجنوب، ومركز الأمم المتحدة

المجلس العالمي: مدن أكثر ذكاء من المدن الذكية، استكشاف طرق منخفضة التقنية لتحقيق التقدم للمدن

-الساعة 16:00-18:00، تيرّا- جناح الاستدامة





من ميلان إلى الكثيرين

-حفل إكسبو 2020 دبي للمشاهدة: إيه سي ميلان في مواجهة الفريق الوطني للبرتغال Porto FC

-فرصة للقاء لاعب إي سي ميلان الأسطوري دانييل ماسارو

-بدءاً من 16:30، صالة سبورت ون الرياضية

