فعاليات إكسبو 2 و3 نوفمبر
أعلن إكسبو 2020 دبي عن الفعاليات والأنشطة والبرامج ليومي الثلاثاء والأربعاء 2 و 3 نوفمبر، وأبرزها:
الاحتفال بيوم الشرف لمنظمة التعاون الإسلامي،
-تقديم عرض إعلامي
-الساعة 13:05 في جناح القيادة
أسبوع التنمية الحضرية والريفية
-من 31 أكتوبر-6 نوفمبر: الأسبوع الثالث ضمن أسابيع الموضوعات العشر التي ينظمها إكسبو 2020 دبي، لاستكشاف السبل التي تمكننا من العيش بتناغم مع كوكبنا
-الترشيد لأجل الأمل: الحلول وسبل العيش المحلية المستندة إلى الطبيعة
-الساعة 10:00-17:00، جناح نيكسوس للإنسان وكوكب الأرض
-المجلس العالمي: المدن تتحرك: سيجيب المشاركون على سؤال حول كيفية دعم المواصلات للحياة في المدينة وطريقة معيشة سكانها
-الساعة،16:00-18:00 جناح الهند
سلسلة إكسبو لايف المؤثرة: سبل أكثر اخضرارا لتحريك الأشياء
-الساعة 17:00-18:00، جناح مبدعون في الخير
الأرجنتين: دروس التانغو
-الساعة 16:30-17:00، منصة الشمس
العقل المتيقظ (روسيا)
-الساعة 17:00-18:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 2A المجمع الجنوبي
الولايات المتحدة الأمريكية: أميرة ساكيت: راقصة هيب هوب ومصممة رقصات ومعلمة معترف بها دولياً، تؤمن بفنها وهويتها كمسلمة أمريكية لديها القدرة على بناء الجسور من خلال فنها
-الساعة 17:00 – 17:30، مسرح الأرض
عرض فرقة "ريفردانس"
-يتواصل عرض الرقصة الإيرلندية الشهيرة في إكسبو 2020 دبي من 2- 28 نوفمبر
-من الساعة 18:00 على مسرح البحر، وفي حديقة اليوبيل
عروض الديوالي: تتواصل العروض على مدرج دبي ميلينيوم
- الساعة 20:30.
أسبوع التنمية الحضرية والريفية: المرأة في شبه الجزيرة العربية والإسلام: الحراك من المناطق الريفية إلى الحضرية في العالم الإسلام
-الساعة، 11:00-13:00، جناح المرأة
أسبوع التنمية الحضرية والريفية :المجلس العالمي: المدن الطبيعية – الحفاظ على جزء من الطبيعة في مناطقنا الحضرية، -الساعة 16:00-18:00، جناح تيرّا، منطقة الاستدامة
فعاليات الديوالي في إكسبو
-يستضيف جناح الهند الثنائي سالم وسليمان ميرشانت، والمؤدي البوليودي الشهير فيبول ميهتا
نسخة الديوالي- من سهرات إكسبو الغنائية: سيستحوذ فنان الراب الهندي بادشاه على هذه السهرة بأدائه الحيوي، حيث سيقدم أداء حيا لاشهر اغنياته "دول تاشاه" و "عندما التقى الشاي بالتوست"
-الساعة 22:30-01:00، منصة اليوبيل
دروس "ريفيردانس" المختصة
-ستقدم مدرسة "ريفيردانس" الصيفية، دروسا مختصة في رقصات "ريفيردانس" الأيرلندية
-الساعة 16:30-17:00، منصة الأرض
فعاليات الأربعاء
3 نوفمبر
اليوم الوطني لهولندا
-الساعة 10:15 صباحا، ساحة الوصل
فعاليات أسبوع التنمية الحضرية والريفية
-فعالية المدن الشاملة: نتائج المرحلة الأخيرة من تطوير الأحياء الفقيرة والعشوائية
-الساعة 11:00-18:30 جناح نيكسوس للإنسان وكوكب الأرض، الشمال والجنوب، ومركز الأمم المتحدة
المجلس العالمي: مدن أكثر ذكاء من المدن الذكية، استكشاف طرق منخفضة التقنية لتحقيق التقدم للمدن
-الساعة 16:00-18:00، تيرّا- جناح الاستدامة
من ميلان إلى الكثيرين
-حفل إكسبو 2020 دبي للمشاهدة: إيه سي ميلان في مواجهة الفريق الوطني للبرتغال Porto FC
-فرصة للقاء لاعب إي سي ميلان الأسطوري دانييل ماسارو
-بدءاً من 16:30، صالة سبورت ون الرياضية