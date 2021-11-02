11 ألف مشترك من 184 دولة في برنامج إكسبو لايف

المصدر: دبي- أحمد يحيى

كشف يوسف كايرز نائب رئيس أول برنامج إكسبو لايف، أن 11 ألف مشترك من 184 دولة قدموا ابتكارات للاشتراك في برنامج إكسبو لايف.

وقال كايرز خلال الإحاطة الاعلامية اليوم الثلاثاء: إن " 14 مبتكراً من عدة دول مختلفة يتواجدون غدا الاربعاء في جناح مبدعون في الخير للتعريف ببرامجهم ومشاريعهم، فيما الفرصة متاحة للقاء الجمهور بهم بين 4- 6 مساء للتحاور معهم ومناقشتهم

وأشار إلى أن "قيمة الدعم التمويلي المقدمة لكل مشروع مشارك من برنامج مِنح الابتكار المؤثر من إكسبو لايف تبلغ " 100 ألف دولار".

ويسعى إكسبو لايف لإقامة شبكة للعمل المشترك بين الدول والهيئات والمبتكرين من خلال التحديات العالمية المشتركة، وخلق أثر ملموس وقابل للقياس لتحسين حياة الناس في أنحاء العالم من خلال دعم التطوير ونشر الحلول الجديدة.

ويساهم إكسبو لايف، بمخصصاته البالغة 100 مليون دولار، في تسريع الحلول الإبداعية التي تعمل على تحسين جودة الحياة، مع الحفاظ على عالمنا، ويدعم هذه الحلول ويروج لها، عبر كل من برنامج منح الابتكار المؤثر وبرنامج الابتكار للجامعات.