تعليق الزيارة لجناح سان مارينو في إكسبو 2020 بسبب وفاة مفوض الجناح

المصدر: دبي – أحمد يحيى

أعلن جناح سانت مارينو في إكسبو 2020 دبي اليوم عن تعليق الزيارة للجناح وتنكيس العلم يومي الثلاثاء والأربعاء بسبب وفاة مفوض الجناح.

وتعتبر سان مارينو إحدى أقدم الجمهوريات في العالم وتتميز بكنوز وثروات، ومن أهمها الذهب الذي تستعرضه في جناحها من الطراز القوطي وهو شكل من أشكال صناعة المجوهرات الحرفية في الدولة.

وتشتهر الدولة أيضا بثرواتها الزراعية ومنتجاتها الغذائية مثل زيت الزيتون والقمح والعسل والحليب والجبن ، وتعتبر هذه المنتجات سفيرا لتقاليد البلاد الغنية وأرضها الخصبة.

وتلعب حماية البيئة والتنمية المستدامة دورا رئيسا في سان مارينو حيث تحتل المرتبة السادسة عالميا في مجال الطاقة الكهروضوئية، كما أنشأت مشروع تنمية" السياحة المستدامة" بهدف خلق نظام لتنسيق عمليات صناعة السياحة مع المناطق المجاورة، كونها تتمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة