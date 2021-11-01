8 فعاليات يمكنكم الاستمتاع بها في إكسبو 2020 دبي من 1 - 6 نوفمبر

المصدر: البيان

"البيان" تنشر أفضل 8 فعاليات يمكنكم الاستمتاع بها في إكسبو 2020 دبي من تاريخ 1 - 6 نوفمبر. للتعرف عليها اضغط هنا .

1- تذوقــوا ألذ الأطباق التقليدية التي تتميز بها منطقة شــوابيا، يعدها لكم أمهر الطهاة كل ثلاثاء وخميس الساعة 2 بعد الظهر.

2- شاهدوا عرضاً مبتكراً لطائرة "درون" يشمل الموسيقى واللوحات الراقصة في القاعة 2 أ الجنوبية في 3 نوفمبر ( 3-5-8 ) مساء.

3- اكتشفو مع العائلة الرقصات التقليدية الإيرلندية الشيقة على مسرح "الأرض" في 4 نوفمبر 4:15 مساء.

4- احتفلوا بمهرجان الأضواء "الديوالي" على أنغام الثنائي الهندي سليم وسليمان في مسرح دبي ملينيوم في 4 نوفمبر.

5- انضموا إلى عرض من التراث الأفريقي يحييه نجوم من نيجيريا مثل "بوما بوي" و "ويزكيد" على مسرح دبي ميلينوم 6 نوفمبر 8 مساء.

6- شاهدوا عرضا مسرحيا رائعا يعيد تجسيد أوبرا "الطائر الناري" ذا فايربيرد الشهيرة لـ "إيغورسترافنسكي" في 6 نوفمبر القاعة 2 أ الجنوبية الساعة 4 - 6 مساء.

7- شاركوا في هذا الموسم المميز من تحدي دبي للياقة واكتشفوا كل الحيوية مع أنشطة قرية اللياقة في إكسبو 2020 دبي.

8- ألقوا نظرة على المستقبل لتكتشفوا كيف يكون السفر في كبسولة هايبرلوب الفائقة السرعة مع جناح التدفق من موانئ دبي العالمية.