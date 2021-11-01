تعرف إلى فعاليات إكسبو من 1-4 نوفمبر

المصدر: دبي -البيان

أعلن إكسبو 2020 دبي، عن الفعاليات والأنشطة والبرامج الرئيسية من 1 ولغاية 4 نوفمبر الجاري، وأبرزها:

اليوم الوطني لأنتيغوا وبربودا

-الساعة 10:15، ساحة الوصل

المؤتمر الإعلامي

- الساعة 13:40 بمركز إكسبو الإعلامي، الغرفة A، الطابق الثاني.

-المتحدث: تشارلز هنري فرنانديز، وزير السياحة والاستثمار.



أسبوع التنمية الحضرية والريفية

-اليوم هو اليوم الثاني من أسبوع التنمية الحضرية والريفية، الثالث في سلسلة من عشرة أسابيع موضوعات تغطي الأشهر الستة لإكسبو 2020.

فعاليات اليوم الإثنين



منتديات الأعمال: الفرص في مجال التنمية الحضرية والريفية

- تشمل قائمة المتحدثين كلا من:

- معالي تاتيانا ماتيتش، وزيرة التجارة والسياحة والاتصالات، صربيا

-معالي فاتمير بيتيكي، نائب رئيس الوزراء المكلف بالشؤون الاقتصادية، جمهورية مقدونيا الشمالية

- كاتارزينا سميتيك، رئيسة مجلس الشباب للمناخ، وزارة المناخ والبيئة، بولندا

-فلوريان لينيرت، رئيس قطاع التنقل، نيوم

-هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي، سيمنس الشرق الأوسط

-هارج داليوال، مدير عام الشرق الأوسط والهند، فيرجين هايبرلوب

-الساعة 09:00 – 16:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 1A المجمع الشمالي



المجلس العالمي للمرأة | من المدينة إلى القرية: ضمان الوصول إلى الموارد في المناطق الريفية والحضرية

- تستكشف هذه الجلسة كيفية صنع مستقبل يوازن بين الجنسين، ويغطي احتياجات المرأة ويضمن جلوسها إلى طاولة صنع القرار.

- تشمل قائمة المتحدثين:

-لاديا غودينا كُوزير، خبيرة الاقتصاد الدائري، مؤسِّسة ومديرة تنفيذية

- كلوديا لوبيز، عمدة مدينة بوغوتا، كولومبيا

-الساعة 15:00 – 16:00، جناح المرأة



سلسلة إكسبو لايف

-حلقات نقاشية تضم متلقي منح إكسبو لايف الذين سخّروا التقنية والابتكار لتحسين حياة الأفراد.

-يومياً في الساعة 17:00، جناح "مبدعون في الخير" من إكسبو لايف.

- تركز مناقشة اليوم على كيفية مساهمة مواقد الطهي في التنمية الريفية المستدامة.



القرى الذكية

نقاش رفيع المستوى: المناطق الريفية في عام 2040: التصدي للتحديات العالمية التي تواجهها المناطق الريفية في القرى الذكية.

تشمل قائمة المتحدثين:

-دوبرافكا سويكا، نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي للديمقراطية والديمغرافية

-معالي يوجا بودغورشيك، وزير الزراعة والغابات والتنمية الريفية، حكومة جمهورية سلوفينيا، الوزير الرئيس لمجس الزراعة والثروة السمكية في الاتحاد الأوروبي

-معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، الإمارات العربية المتحدة

-الساعة 18:00 – 20:00، تيرّا - جناح الاستدامة



فعاليات إكسبو الأخرى

تسليط الضوء على أفريقيا: تنمية البنية التحتية (مؤتمر)

-اليوم الثاني من المؤتمر رفيع المستوى "تسليط الضوء على أفريقيا: تنمية البنية التحتية

-يركز المؤتمر على المرحلة الثانية المعتمَدة مؤخرا من برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا، وسيواصل إشراك الأطراف المعنية في التنفيذ الفعال للبنية التحتية في القارة، مع أخذ المبادرات والأطر القائمة بالفعل بعين الاعتبار

-الساعة 10:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 2A المجمع الجنوبي



باراغواي: باليه فولكلوريكو الوطني

-عرض راقص تقليدي وثقافي من باراغواي

-الساعة 16:00 – 16:30، منصة البحر



أوربان جام

-يروي عرض التنمية الحضرية والريفية هذا قصة حضرية، يسردها عبر مزيج من الصور والموسيقى المذهلة

-الساعة 19:30– 21:30، مسرح دبي ميلينيوم



2 نوفمبر



الاحتفال بيوم الشرف لمنظمة المؤتمر الإسلامي

-الساعة 10:15، ساحة الوصل



أسبوع التنمية الحضرية والريفية

-مناقشات لخلق الأمل: الحلول المعيشية المحلية المستندة إلى الطبيعة

-إلقاء الضوء على المجتمعات الريفية والأصلية بوصفها محركا للأفكار والحلول للتنمية المستدامة للمواقع

-الساعة 10:00-17:00، ملتقى الإنسان وكوكب الأرض



الأرجنتين: دروس التانغو

- تتاح للزوار فرصة تعلّم رقصة التانغو.

-الساعة 16:30-17:00 منصة الشمس



العقل الواعي (روسيا)

- خبراء رائدون في علم الأعصاب وفلاسفة معاصرون يناقشون مستقبل علم الأعصاب وتطور التقنية العصبية

-الساعة 17:00-18:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 2A المجمع الجنوبي



الفعاليات المقبلة



3 نوفمبر

اليوم الوطني لهولند

-الساعة 10:15 صباحاً، ساحة الوصل



فعاليات أسبوع التنمية الحضرية والريفية

-فعالية المدن الشاملة: نتائج المرحلة الأخيرة من تطوير الأحياء الفقيرة والعشوائية، 11:00-18:30 جناح نيكسوس للإنسان وكوكب الأرض، الشمال والجنوب، ومركز الأمم المتحدة

-المجلس العالمي: مدن أكثر ذكاء من المدن الذكية، استكشاف طرق منخفضة التقنية لتحقيق التقدم للمدن

-الساعة 16:00-18:00، تيرّا- جناح الاستدامة





من ميلان إلى الكثيرين

-حفل إكسبو 2020 دبي للمشاهدة: إيه سي ميلان في مواجهة الفريق الوطني للبرتغال Porto FC

-فرصة للقاء لاعب إي سي ميلان الأسطوري دانييل ماسارو

-بدءاً من 16:30، صالة سبورت ون الرياضية



4 نوفمبر

-أسبوع التنمية الحضرية والريفية: المرأة في شبه الجزيرة العربية والإسلام: الحراك من المناطق الريفية إلى الحضرية في العالم الإسلام، 11:00-13:00، جناح المرأة

-أسبوع التنمية الحضرية والريفية: المجلس العالمي: المدن الطبيعية – الحفاظ على جزء من الطبيعة في مناطقنا الحضرية

-الساعة 16:00-18:00، جناح تيرّا، منطقة الاستدامة



فعاليات الديوالي

-سيستضيف جناح الهند الثنائي سالم وسليمان ميرشانت، والمؤدي البوليودي الشهير فيبول ميهتا

-نسخة الديوالي- من سهرات إكسبو الغنائية: سيستحوذ فنان الراب الهندي بادشاه على هذه السهرة بأدائه الحيوي، حيث سيقدم أداء حيا لاشهر اغنياته "دول تاشاه" و "عندما التقى الشاي بالتوست"، 22:30-01:00، منصة اليوبيل



دروس "ريفيردانس" المختصة

-ستقدم مدرسة "ريفيردانس" الصيفية، دروسا مختصة في رقصات "ريفيردانس" الأيرلندية

-الساعة 16:30-17:00، منصة الأرض