الحاصلون على منح إكسبو لايف.. أفكار مبتكرة لبناء مجتمعات مستدامة

المصدر: دبي -البيان

من مواقد الطهي الفعالة من حيث استخدام الطاقة، إلى وسائل النقل المستدامة، سيناقش المبتكرون العالميون من برنامج مِنح الابتكار المؤثر من إكسبو لايف، أفكارهم الإبداعية عبر أسبوع التنمية الحضرية والريفية، مع سلسلة من جلسات إكسبو لايف المؤثرة، التي ستُعقد في جناح "مبدعون في الخير"، من إكسبو لايف. ويتوزع الحاصلون على منح برنامج إكسبو لايف من إكسبو 2020 دبي، ممن يعملون بالفعل على جعل بيئاتنا المعيشية أكثر مرونة واستدامة كالتالي:

أمل وورك (فلسطين)

تهدف أمل وورك إلى بناء جسور تسد الفجوة بين المقاولين والعمال، مع منصة تتيح اطلاع كلا من المقاول والعامل على ملف الآخر، وتوفر لهما عوامل تصفية عدة، بما فيها التقييمات، ويُمكن لكلا الطرفين تتبع التقدم المُحقق واستلام التقارير، إلى جانب ميزات وخدمات أخرى، تهدف "أمل وورك" إلى المساعدة في حصول العمال على فرص عمل مناسبة بصورة مستمرة، وضمان الحفاظ على سلامتهم وكرامتهم في الوقت ذاته.



بامبو باليت (كوستاريكا)

استلهمت "بامبو باليت" فكرة صنع قواعد النقل، المستخدمة في نقل البضائع، من الخيزران، كبديل عن الخشب، باعتباره مادة خام رئيسية، حيث تمكنت الشركة الآن، من بناء قواعد نقل للبضائع دون الحاجة لإزالة الغابات، وباستهلاك أقل للطاقة، ومعدل أعلى من تجديد الأوكسجين.



كومبوست بلدي (لبنان)

هي شركة اجتماعية لبنانية تعمل على تطوير حلول للمنازل، والبلديات ووكالات التنمية لتحويل النفايات إلى سماد عضوي، مثل نظام" كيوب إكس"، جهاز لامركزي منزلي لمعالجة النفايات الحيوية الصلبة والسائلة.



إيثس كراود (أندونسيا)

تطور إيثس كراود وتدير منصة تمويل مشترك للعقارات الإسلامية، وتتيح للمجتمع العالمي الذي يضم 25,000 من المستثمرين التعهد بالتبرع بالأموال، لمشروعات الإسكان بأسعار معقولة في أندونسيا.



فوندفير (فنزويلا /كولومبيا)

أنشئت في فنزويلا عام 1996، توفر المؤسسة غير الربحية فرصا للاستثمار والتثقيف المالي للمجتمعات الفقيرة. وكانت رائدة في نموذج الأعمال "بانكومونال" الذي يمكّن هذه المجتمعات من تمويل المشروعات الاقتصادية الخاصة الصغيرة محلياً.



جان باك (باكستان)

يوفر جان باك حلولاً للطهي أكثر نظافة، وتوفيرا للوقود في المجتمعات المحلية منخفضة الدخل، مما يسهم في تقليل الأمراض التنفسية، وإبطاء معدل إزالة الغابات بشكل كبير.



ليتر أوف لايت (الفلبين)

هي حركة شعبية عالمية ملتزمة بتوفير إضاءة شمسية مستدامة وميسورة التكلفة للأفراد الذين لديهم إمكانيات محدودة أو معدومة للحصول على الكهرباء. وقد اعترفت الأمم المتحدة بتقنية المصدر المفتوح الخاصة بـ "ليتر أوف لايت" واعتمدته للاستخدام في بعض مخيمات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.



موبيليتي فور أفريكا (زمبابوي)

تتطلع "موبيليتي فور أفريكا" لإيجاد حلول قائمة على المجتمع المحلي، للنقل الكهربائي المتجدد خارج الشبكة، بحيث تكون ميسورة التكلفة وفعّالة وصديقة للبيئة، حيث توفر دراجات كهربائية ثلاثية العجلات، وتستخدم شبكة توزيع محلية تُمكّن النساء الريفيات من أن يصبحن رائدات أعمال.



سويل (هاييتي)

سبل المعيشة العضوية المتكاملة (سويل) ومقرها هايتي، هي منظمة بحث وتطوير غير ربحية، تصمم نماذج أعمال تجارية اجتماعية وتختبرها وتنفذها لتوفير مرافق صحية آمنة وكريمة، كما تعمل على إنتاج سماد عضوي غني كمورد طبيعي للزارعة، يساعد هذا السماد التربة المستنفذة بشدة في هاييتي، وفي نفس الوقت يعمل على إنشاء فرص اقتصادية في بعض من أكثر المجتمعات شحا في العالم. تساعد حاليا هذه المنظمة، التي أُنشات في 2006، أكثر من 6,000 مجتمعا حضريا في هاييتي.



سويو (كولومبيا)

تحرر سويو القيمة الاجتماعية والاقتصادية للملكية الرسمية، للعائلات ذات الدخل المنخفض عبر خدماتها القائمة على التقنية.



مواصلة للقاهرة (مصر)

تسخر ’مواصلة للقاهرة’ التقنية لتحسين النقل العام عبر جمع البيانات عن شوارع القاهرة وحركة المرور فيها، وإنتاج خرائط وتطبيقات فعالة للتنقل والتوجيه.



الجدير بالذكر أن إكسبو لايف هو برنامج عالمي للابتكار والشراكة من إكسبو 2020 دبي، يدعم 140 مبتكِراً من 76 بلدا، من الشرق الأوسط وأفريقيا إلى آسيا وأمريكا الجنوبية.