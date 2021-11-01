إكسبو يسجل رقماً قياسياً بعدد زيارات بلغ 2.350.868 في شهره الأوّل

المصدر: دبي - عدنان الغربي

حقق "إكسبو 2020 دبي" 2.350.868 زيارة خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 31 أكتوبر الماضي، مسجلا بذلك رقما قياسيا جديدا في أعداد الزوار من كل أنحاء العالم.

وينتمي 28% من الزوار إلى الفئة العمرية تحت 18 عاما، و 17% من خارج دولة الإمارات، وأكثر من 53% زاروا إكسبو دبي بتذاكر موسمية، كما تم بيع 695.435 جواز سفر لزوار المعرض خلال الشهر الأول.

وأسهمت الفعاليات الاقتصادية والثقافية والرياضية المتنوعة والأنشطة الترفيهية العائلية التي استضافها المعرض العالمي على مدار شهره الأول في زيادة كبيرة لعدد الزيارات، حيث ارتفع العدد من 411.768 زيارة للعشرة أيام الأولى إلى 771.447 زيارة للفترة الممتدة بين 1و17 أكتوبر ثم 1.471.314 زيارة من 1إلى 24 من الشهر نفسه.

وتأتي 5 جنسيات في صدارة زوار "إكسبو2020 دبي"، وهي الهند وألمانيا وفرنسا والمملكة العربية السعودية وبريطانيا وتم تنظيم 5610 فعالية متنوعة خلال شهر أكتوبر.