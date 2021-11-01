«جولة زائر» تتيح استكشاف العمارة البديعة في «إكسبو»

المصدر: دبي - البيان

يزخر موقع إكسبو 2020 دبي بروائع فن العمارة البديعة، ويمكن لمحبي الهندسة المعمارية أن يحظوا بجولة إرشادية عبر الكثير من المباني المتميزة في الموقع بفضل جولة زائر بعنوان «التحاور عبر التصميم»، وهي واحدة من الجولات المُعدّة خصيصاً لتلائم الاهتمامات المتنوعة، من الأطعمة إلى الأنشطة الترفيهية للعائلات.

تظهر نماذج العمارة في إكسبو 2020 دبي أنه قد جُنِّد مهندسون معماريون معروفون وشركات تصميم ذات شهرة عالمية من جميع أرجاء العالم، ومُنحوا حرية التعبير والتفكير تدريجياً. فالإنشاءات والتقنيات الهندسية المعروضة جذابة ورائدة، وفي حالات كثيرة، ليس لها مثيل على كوكبنا.

محادثة ثلاثية الأبعاد

تبدأ الجولة عند واحدة من بوابات دخول إكسبو 2020 الثلاث المُستوحاة من المشربية والمصنوعة من ألياف الكربون، والتي صممها المهندس المعماري البريطاني الحائز عدداً من الجوائز العالمية، آصف خان، ولكل منطقة من مناطق الموضوعات الثلاثة في الموقع بوابتها الخاصة، حيث تحوّل لغة المشربية إلى بداية محادثة ثلاثية الأبعاد تستحضر شعار إكسبو 2020 المصمّم على شكل حلقة. ولمشاهدة الدمج بين مواد البناء التقليدية وتقنيات التصميم الحديثة، ستكون الوجهة التالية جناح النمسا، حيث تكتشف مجموعة من المخاريط المقطوعة لتكوين أنماط من الضوء والظل، بينما تدعو الزوار للراحة وتأمل المعرض المحيط.

وتعرَض المزيد من الحداثة المُدمجة بالتقاليد في جناح المغرب، الذي يمثل تكريماً للمناهج التي استخدمها الأجداد في بناء قرى الماضي في المملكة الواقعة في شمالي أفريقيا. وعلى الرغم من الجانب التاريخي، فإن التصميم الخارجي معقد، ومشوّق، ومستقبلي.

ويقدم جناح المملكة المتحدة عرضاً مُبهراً، مُزيّناً بكلمات مُجمّعة من الزوار، وهو يعرض على أحد جانبي الجناح، وقد اختيرت وأُدخلت بصورة لحظية داخله، ثم أُدمجت بمساعدة تقنية الذكاء الاصطناعي بشكل كبير لإنشاء رسالة شعرية دائمة التغير. ويمكن القول إن جناح روسيا هو المشهد الأكثر إبهاراً بألوانه الباهية في الموقع، إذ يتحدى الحدود الهندسية، ويُحاط بقوس قزح من الألوان، مثل كوكب متعدد الألوان مغطى بحلقات متحدة المركز. ويُغطى جناح فرنسا بألواح كهروضوئية تستخدم الطاقة الشمسية لتزويد مساحة العرض داخله الطاقة، وهو ما يجعل تصميمه الفريد ممتعاً للناظرين، ومستداماً على حد سواء.

وفي جناح بولندا، تلتقي الحداثة بالطبيعة في تصميم من ظلال الخشب الطبيعي، مع شاشة عرض متحركة ونشطة تبدو كأنها طيور مُهاجرة تغطي جزئياً الجانب الخارجي. ولا تكتمل الجولة المعمارية في إكسبو 2020 من دون التوقف لمشاهدة جناح جمهورية كوريا الجنوبية، الذي يستكشف الدور الذي يؤديه التنقل في حياتنا. ويفعل ذلك عن طريق مبنى يتحرك باستمرار، أُنشئ عبر الاستخدام المُبتكر لمكعبات دوّارة متغيرة اللون.

دمج متقن

يجلب جناح السويد أجزاء من الدول الاسكندنافية إلى الشرق الأوسط، فيدمج بإتقان موضوعات غابات الشمال في أشكال الهندسة الإسلامية. ويحظى جناح سنغافورة، المُصمم على هيئة غابة مطرية في الصحراء، بجذب جماهيري كبير، إذ صُممت المساحة الرائعة الخاصة بالدولة الجزرية ليس فقط لكي تبدو مُذهلة، ولكن أيضاً لتكون منارة للاستدامة، فالمبنى خالٍ تماماً من استخدام الطاقة. وتمكّن جناح إسبانيا من البروز معلماً متميزاً في خريطة إكسبو بفضل الهندسة المعمارية مخروطية الشكل.

وتدعوكم المحطة الأخيرة في جولة الزائر إلى النظر نحو السماء، بينما تتجولون عبر مسارات إكسبو 2020 الفسيحة للاستمتاع بهياكل الظل المُصمّمة على شكل طيور، والتي تمزج بشكل جميل بين الشكل والوظيفة لجعل الزوار في حالة انتعاش دائم بطريقة فنية ممتعة.