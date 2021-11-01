إطلاق مسرّع للشركات النسائية في الرعاية الصحية الرقمية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة «أورجانون» العالمية المتخصصة في مجال الرعاية الصحية التي تعنى بتحسين جودة وصحة حياة المرأة طوال حياتها في جميع أنحاء العالم، بالشراكة مع شركة «Flat6Labs» المتخصصة في التمويل الأساسي للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، البرنامج المسرع للشركات الناشئة «Femtech» لدعم الشركات الناشئة التي تقودها رائدات الأعمال والناشطة في مجال الرعاية الصحية الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تم توقيع الشراكة بالتوازي مع إطلاق عمليات «أورجانون» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وذلك في جناح الولايات المتحدة الأمريكية في «إكسبو 2020 دبي». وتعتبر هذه الشراكة بداية لرؤية «أوجانون» للعمل عن كثب مع شركائها في المنطقة لتعزيز برامج الرعاية الصحية النسائية المبتكرة.

وقالت سوزان فيدلر، المدير التجاري في «أورجانون جلوبال»: باعتبارنا مؤسسة جديدة تعنى بالرعاية الصحية وملتزمة بتعزيز صحة المرأة وعافيتها في هذه المنطقة، نحن متحمسون لإطلاق هذا البرنامج لدعم رائدات الأعمال. ونحن على ثقة بأن الاستثمار في المرأة سيكون له فوائد بعيدة المدى، ويؤتي بثماره على الأسر والمجتمعات المحلية والوطنية والاقتصادات. كما سنسعى باستمرار للاستماع إلى احتياجات المرأة لفهم التحديات والعوائق التي تواجهها ووضع الحلول المناسبة من أجل توفير حياة أفضل وأكثر صحة لها كل يوم.

من جانبه، قال رامي قوسا، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في «أورجانون»: ساهم «كوفيد 19» في تسريع عملية التحول الرقمي في مختلف القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية. على الرغم من القيود التي فرضت خلال الجائحة على تحركاتنا والضغط غير المسبوق على خدمات الرعاية الصحية على مستوى العالم، إلا أن التحول الرقمي رسّخ دوره كأداة مهمة لإدارة الجائحة، والحفاظ على خدمات الرعاية الصحية الأساسية وجودتها.