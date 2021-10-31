قرغيزستان تستعرض إمكاناتها الاقتصادية والسياحية في إكسبو 2020

المصدر: وام

أكدت الميرا باتيفا مديرة جناح جمهورية قرغيرستان في إكسبو 2020 دبي، أن قرغيرستان تتطلع لتطوير العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات، مشيرة إلى أن بلدها على أتم الاستعداد لتسخير كافة الإمكانات اللازمة لتعزيز مجالات التعاون التجاري والاستثماري المشترك مع الإمارات.

وقالت إن قرغيرستان أصبحت تشتهر كإحدى الوجهات السياحية خلال السنوات الأخيرة، وذلك بسبب الطبيعة الخلابة التي تتمتع بها وكرم الضيافة.

وأضافت أن بلادها تمتلك العديد من المؤهلات التي تجعلها جاذبة للسياحة طوال العام، بفضل جبالها الشاهقة وأنهارها الطبيعية، إضافة إلى السياحة الصحية والمغامرات والرحلات البرية والسياحة الرياضية وغيرها.

وأشارت إلى أن قطاعي الطاقة والزراعة يحتلان الأولوية في قرغيرستان، حيث القطاع الزراعي يتميز بالتنافس في الأسواق العالمية.

ويعرض الجناح خيمة "بورت" التي تعتبر رمزاً للتراث القرغيزي.