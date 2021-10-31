مفوضة جناح زيمبابوي: إكسبو وفر لنا الانفتاح على الآخرين

المصدر: وام

أشادت السفيرة ماري موبي المفوض العام لجناح زيمبابوي في إكسبو 2020 دبي، بالعلاقات التي تربط دولة الإمارات وزمبابوي في جميع المجالات وخاصة المجال التجاري والاقتصادي.

وأكدت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن جناح زيمبابوي المشارك في هذا الحدث الدولي، يعرض فرص الاستثمار والقطاعات الرئيسية في زمبابوي، بما في ذلك السياحة والتعدين ورأس المال البشري، إضافة إلى قطاعات رئيسة الأخرى.

وقالت ماري موبي إن جناح زيمبابوي يقام في منطقة الفرص بإكسبو تحت عنوان " زيمبابوي.. أرض الفرص العظيمة"، حيث يعرض الفرص الاقتصادية التي لا حدود لها في البلاد، إضافة إلى ديناميكيتها في جميع القطاعات، مشيرة إلى أن الجناح يرحب بالزوار، حيث يتخذ موقعاً مميزاً في قلب إكسبو 2020 دبي، وهو مقسم إلى عدة مناطق: المنطقة الأولى وتسمى بـ"زيمبابوي العظمى" التي تركز على التاريخ والثقافة والتراث، والمنطقة الثانية تسمى "أرض زيمبابوي الخصبة والغنية" وتعرض قطاعات اقتصادية مختلفة تراوح بين الزراعة والتعدين والسياحة وغيرها، والمنطقة الثالثة تركز على التعريف بإمكانات رأس المال البشري المرن والملتزم بالعمل والابتكار.

وأشارت إلى عدد من المشاريع الاستثمارية التي تعرض في إكسبو 2020 دبي، معربة عن رغبة بلادها في تأسيس شراكات تجارية واستثمارية مع دولة الإمارات.

وأضافت أن الإمارات تعتبر جاذبة للمستثمرين الأجانب، لكونها تمتلك بنية تحتية قوية وتشريعات وقوانين تساعد المستثمرين.

وأكدت مرونة اقتصاد بلادها والجاذبية التي تتمتع بها زيمبابوي كمكان رائع للعيش والعمل والاستثمار، لافتة إلى أن بلادها مليئة بالفرص في كل القطاعات، وكل ما تحتاجه هو الانكشاف والانفتاح على الآخرين، وهو ما يقدمه إكسبو 2020 دبي.