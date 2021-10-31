فعاليات إكسبو لـ 4 أيام

المصدر: دبي-البيان

أعلن إكسبو 2020 دبي، عن أبرز الفعاليات والأنشطة والبرامج ليوم الأحد 31 أكتوبر، والأيام الثلاثة المقبلة 1 و2 و3 نوفمبر، وأبرزها:

اليوم الوطني لفنلندا

-مراسم رفع العلم، 10:15، ساحة الوصل

-إحاطة إعلامية، 13:45، مركز إكسبو الإعلامي



منتدى فنلندا للاقتصاد الدائري

-تتضمن قائمة المتحدثين كلاً من:

-سعادة الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"

-كاري هيرلفي، مدير المشاريع في صندوق تمويل الابتكار الفنلندي Sitra

-نينا كوبولا، مدير عام منظمة الأعمال الفنلندية Business Finland

-امتياز ماهتاب، مدير عام منطقة الشرق الأوسط لدى شركة كون "KONE" الهندسية

-كالي ساريما، نائب الرئيس لإعادة التدوير ومخلفات الأعمال لدى فورتوم "Fortum"

-جيركي كتانين، رئيس صندوق تمويل الابتكار الفنلندي، سينضم للمنتدى عبر تقنية الهيلوجرام 5G من نوكيا

-الساعة 13:45، جناح فنلندا، الطابق الثاني



أسبوع التنمية الحضرية والريفية، من 31 أكتوبر-6 نوفمبر

-الأسبوع الثالث ضمن أسابيع الموضوعات العشر التي ينظمها إكسبو 2020 دبي، لاستكشاف السبل التي تمكننا من العيش بتناغم مع كوكبنا



الحدث الرئيس خلال الأسبوع:" كان للجميع: أصوات الشباب لصنع مساحات المستقبل"

-أنشطة مخصصة لليافعين، ورواد الأعمال، وقادة الفكر لتشارك الآراء

-الساعة 12:00-16:00، جناح نيكسوس للإنسان وكوكب الأرض



مجلس العالم- كيف نهندس مدينة متوازنة؟

-حلقة نقاشية حول التطور المستدام للمدن، وتشمل قائمة المتحدثين:

-إناكي كارنيسيرو، مدير عام الأجندة المدنية والبنيان، وزارة المواصلات والتنقل والأجندة المدنية، إسبانيا

-محمد العبار، المؤسس والعضو المنتدب لشركة إعمار العقارية

-شيبرا نارانج سوري، الرئيس، فرع الممارسات المدنية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موائل الأمم المتحدة)

-جيف ريزوم، المسؤول التنفيذي للابتكار، شركة جيل "Gehl" للاستشارات والتصميم المدني، الدنمارك

-الساعة 16:00-18:00، جناح أستراليا



مؤتمر "تسليط الضوء على أفريقيا"

-يومان مخصصان لتسليط الضوء على قارة أفريقيا، يبدأ بإلقاء نظرة على البنية التحتية، تشمل قائمة المتحدثين:

-معالي السيدة زورهاتو كساح، وزيرة البنى التحتية والمواصلات في جمهورية توجو

-معالي ليبوهانج موناهينج، وزير القوى العاملة في مملكة ليسوتو

-معالي الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية

-الساعة 10:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 2A المجمع الجنوبي



فعاليات منطقة أفضل الممارسات، تسليط الأضواء على النجاحات المحققة في التنمية الحضرية والريفية

-استعراض الحلول التطويرية للارتقاء بالأحياء الفقيرة، بغية ابتكار موائل تتمتع بالمرونة لمواجهة التغيير

-الساعة 15:00-17:00، جناح نيكسوس للإنسان وكوكب الأرض



فعاليات اليوم العالمي للمدن

-تم التخطيط لإقامة الفعاليات الثلاث التالية:

-كيف تخطو مدن الشرق الأوسط شمال أفريقيا والعالم أجمع نحو التعافي الأخضر وتحقيق المرونة في التكيف مع المناخ

-الساعة 10:00-14:00، جناح نيكسوس للإنسان وكوكب الأرض

-تبادل قصص النجاح بين الشباب، التجارب الشخصية، وتحديد مناطق الأولويات بشكل جماعي، فيما يخص الحلول المناخية للمدن التي تتمتع بالمرونة في مواجهة المناخ

-الساعة 10:00-21:00، جناح نيكسوس الإنسان وكوكب الأرض

-التركيز على المعرفة وأفضل الممارسات بين المدن، مع تقوية روابط التعاون ونشر التوعية حول الجهود المتقلبة تجاه الدول التي تتمتع بالمرونة في مواجهة المناخ

-الساعة 14:00-18:00، جناح نيكسوس للإنسان وكوكب الأرض، ومنطقة الجنوب



مدن خضراء، شعوب خضراء

-يستضيف جناح بولندا فعالية خاصة بمناسبة اليوم العالمي للمدن، عبر عقد ندوة حول البنى التحتية الخضراء

-الساعة 19:00-21:00، مسرح دبي ميلينيوم



الهالوين



-الهالوين في إكسبو: الهالوين الموسيقي

-خلال ساعة من الزمن سيقوم المغنون والراقصون بتقديم أشهر مقاطع الموسيقى التصويرية المرعبة، عبر أوبرا موسيقى الروك المذهلة

-الساعة 19:00-20:00، مسرح دبي ميلينيوم

هِب هوب هوراي!

-سيبهر أفضل مؤدي رقصات الهيب هوب في المنطقة الجمهور بأدائهم الراقص المفعم بالطاقة والحيوية

-الساعة 19:00-20:00، جناح الاستدامة

ورشة عمل الهالوين المخيفة

-تعلم كيفية عمل مقل العيون المرعبة بواسطة العجين، وتعلموا أيضا كيفية عمل الكعك المكوب باليقطين والبهارات

-الساعة 11:00، مخبز ومدرسة طهي "بريد أهيد"، منطقة التنقل

يوجا الهالوين مع مايا بلو

-جلسة يوجا تحمل طابع الهالوين

-الساعة 20:10، مسرح اللياقة العالمي

عازفو إكسبو من أيرلندا

-انتهزوا الفرصة لحضور الأداء المميز للفريق الموسيقي الخاص بجناح أيرلندا

-الساعة 19:00-22:15، منصة اليوبيل

سيرك "أو سوميت"

-عرض رائع يقدمه السيرك السويسري

-الساعة 13:00-13:30، حديقة الفرسان





الفعاليات المقبلة



1 نوفمبر



اليوم الوطني لأنتيغوا وباربودا

-الساعة 10:15، ساحة الوصل

سلسلة إكسبو لايف: التأثير المضاعف لمواقد الطهي الموفرة للطاقة

-الساعة 17:00-18:00، جناح مبدعون في الخير

منتدى الأعمال: الفرص في التنمية الحضرية والريفية

-الساعة 10:00-17:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 1A المجمع الشمالي

المجلس العالمي للمرأة، ضمان إمكانية الوصول إلى الموارد في المناطق الحضرية والريفية

-الساعة 15:00-16:30، جناح المرأة

القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي (اليوم الأول)

-الساعة 08:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 2A، المجمع الشمالي



2 نوفمبر



الاحتفال بيوم الشرف لمنظمة التعاون الإسلامي

-الساعة10:15، ساحة الوصل

الترشيد لأجل الأمل: الحلول وسبل العيش المحلية المستندة إلى الطبيعة

-الساعة 10:00-17:00، جناح نيكسوس للإنسان وكوكب الأرض

سلسلة إكسبو لايف المؤثرة: سبل أكثر اخضرارا لتحريك الأشياء

-الساعة 17:00-18:00، جناح مبدعون في الخير

الأرجنتين: دروس التانغو

-الساعة 16:30-17:00، منصة الشمس

العقل المتيقظ (روسيا)

-الساعة 17:00-18:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 2A المجمع الجنوبي



3 نوفمبر



-اليوم الوطني لهولندا، 10:15، ساحة الوصل

-المدن الشاملة: نتائج المرحلة الأخيرة من تطوير الأحياء الفقيرة والعشوائية--الساعة 11:00-18:30 جناح نيكسوس للإنسان وكوكب الأرض

-المجلس العالمي: مدن أكثر ذكاء من المدن الذكية

-الساعة 16:00-18:00، تيرّا- جناح الاستدامة

