فعاليات إكسبو لـ 4 أيام
أعلن إكسبو 2020 دبي، عن أبرز الفعاليات والأنشطة والبرامج ليوم الأحد 31 أكتوبر، والأيام الثلاثة المقبلة 1 و2 و3 نوفمبر، وأبرزها:
اليوم الوطني لفنلندا
-مراسم رفع العلم، 10:15، ساحة الوصل
-إحاطة إعلامية، 13:45، مركز إكسبو الإعلامي
منتدى فنلندا للاقتصاد الدائري
-تتضمن قائمة المتحدثين كلاً من:
-سعادة الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"
-كاري هيرلفي، مدير المشاريع في صندوق تمويل الابتكار الفنلندي Sitra
-نينا كوبولا، مدير عام منظمة الأعمال الفنلندية Business Finland
-امتياز ماهتاب، مدير عام منطقة الشرق الأوسط لدى شركة كون "KONE" الهندسية
-كالي ساريما، نائب الرئيس لإعادة التدوير ومخلفات الأعمال لدى فورتوم "Fortum"
-جيركي كتانين، رئيس صندوق تمويل الابتكار الفنلندي، سينضم للمنتدى عبر تقنية الهيلوجرام 5G من نوكيا
-الساعة 13:45، جناح فنلندا، الطابق الثاني
أسبوع التنمية الحضرية والريفية، من 31 أكتوبر-6 نوفمبر
-الأسبوع الثالث ضمن أسابيع الموضوعات العشر التي ينظمها إكسبو 2020 دبي، لاستكشاف السبل التي تمكننا من العيش بتناغم مع كوكبنا
الحدث الرئيس خلال الأسبوع:" كان للجميع: أصوات الشباب لصنع مساحات المستقبل"
-أنشطة مخصصة لليافعين، ورواد الأعمال، وقادة الفكر لتشارك الآراء
-الساعة 12:00-16:00، جناح نيكسوس للإنسان وكوكب الأرض
مجلس العالم- كيف نهندس مدينة متوازنة؟
-حلقة نقاشية حول التطور المستدام للمدن، وتشمل قائمة المتحدثين:
-إناكي كارنيسيرو، مدير عام الأجندة المدنية والبنيان، وزارة المواصلات والتنقل والأجندة المدنية، إسبانيا
-محمد العبار، المؤسس والعضو المنتدب لشركة إعمار العقارية
-شيبرا نارانج سوري، الرئيس، فرع الممارسات المدنية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موائل الأمم المتحدة)
-جيف ريزوم، المسؤول التنفيذي للابتكار، شركة جيل "Gehl" للاستشارات والتصميم المدني، الدنمارك
-الساعة 16:00-18:00، جناح أستراليا
مؤتمر "تسليط الضوء على أفريقيا"
-يومان مخصصان لتسليط الضوء على قارة أفريقيا، يبدأ بإلقاء نظرة على البنية التحتية، تشمل قائمة المتحدثين:
-معالي السيدة زورهاتو كساح، وزيرة البنى التحتية والمواصلات في جمهورية توجو
-معالي ليبوهانج موناهينج، وزير القوى العاملة في مملكة ليسوتو
-معالي الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية
-الساعة 10:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 2A المجمع الجنوبي
فعاليات منطقة أفضل الممارسات، تسليط الأضواء على النجاحات المحققة في التنمية الحضرية والريفية
-استعراض الحلول التطويرية للارتقاء بالأحياء الفقيرة، بغية ابتكار موائل تتمتع بالمرونة لمواجهة التغيير
-الساعة 15:00-17:00، جناح نيكسوس للإنسان وكوكب الأرض
فعاليات اليوم العالمي للمدن
-تم التخطيط لإقامة الفعاليات الثلاث التالية:
-كيف تخطو مدن الشرق الأوسط شمال أفريقيا والعالم أجمع نحو التعافي الأخضر وتحقيق المرونة في التكيف مع المناخ
-الساعة 10:00-14:00، جناح نيكسوس للإنسان وكوكب الأرض
-تبادل قصص النجاح بين الشباب، التجارب الشخصية، وتحديد مناطق الأولويات بشكل جماعي، فيما يخص الحلول المناخية للمدن التي تتمتع بالمرونة في مواجهة المناخ
-الساعة 10:00-21:00، جناح نيكسوس الإنسان وكوكب الأرض
-التركيز على المعرفة وأفضل الممارسات بين المدن، مع تقوية روابط التعاون ونشر التوعية حول الجهود المتقلبة تجاه الدول التي تتمتع بالمرونة في مواجهة المناخ
-الساعة 14:00-18:00، جناح نيكسوس للإنسان وكوكب الأرض، ومنطقة الجنوب
مدن خضراء، شعوب خضراء
-يستضيف جناح بولندا فعالية خاصة بمناسبة اليوم العالمي للمدن، عبر عقد ندوة حول البنى التحتية الخضراء
-الساعة 19:00-21:00، مسرح دبي ميلينيوم
الهالوين
-الهالوين في إكسبو: الهالوين الموسيقي
-خلال ساعة من الزمن سيقوم المغنون والراقصون بتقديم أشهر مقاطع الموسيقى التصويرية المرعبة، عبر أوبرا موسيقى الروك المذهلة
-الساعة 19:00-20:00، مسرح دبي ميلينيوم
هِب هوب هوراي!
-سيبهر أفضل مؤدي رقصات الهيب هوب في المنطقة الجمهور بأدائهم الراقص المفعم بالطاقة والحيوية
-الساعة 19:00-20:00، جناح الاستدامة
ورشة عمل الهالوين المخيفة
-تعلم كيفية عمل مقل العيون المرعبة بواسطة العجين، وتعلموا أيضا كيفية عمل الكعك المكوب باليقطين والبهارات
-الساعة 11:00، مخبز ومدرسة طهي "بريد أهيد"، منطقة التنقل
يوجا الهالوين مع مايا بلو
-جلسة يوجا تحمل طابع الهالوين
-الساعة 20:10، مسرح اللياقة العالمي
عازفو إكسبو من أيرلندا
-انتهزوا الفرصة لحضور الأداء المميز للفريق الموسيقي الخاص بجناح أيرلندا
-الساعة 19:00-22:15، منصة اليوبيل
سيرك "أو سوميت"
-عرض رائع يقدمه السيرك السويسري
-الساعة 13:00-13:30، حديقة الفرسان
الفعاليات المقبلة
1 نوفمبر
اليوم الوطني لأنتيغوا وباربودا
-الساعة 10:15، ساحة الوصل
سلسلة إكسبو لايف: التأثير المضاعف لمواقد الطهي الموفرة للطاقة
-الساعة 17:00-18:00، جناح مبدعون في الخير
منتدى الأعمال: الفرص في التنمية الحضرية والريفية
-الساعة 10:00-17:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 1A المجمع الشمالي
المجلس العالمي للمرأة، ضمان إمكانية الوصول إلى الموارد في المناطق الحضرية والريفية
-الساعة 15:00-16:30، جناح المرأة
القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي (اليوم الأول)
-الساعة 08:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 2A، المجمع الشمالي
2 نوفمبر
الاحتفال بيوم الشرف لمنظمة التعاون الإسلامي
-الساعة10:15، ساحة الوصل
الترشيد لأجل الأمل: الحلول وسبل العيش المحلية المستندة إلى الطبيعة
-الساعة 10:00-17:00، جناح نيكسوس للإنسان وكوكب الأرض
سلسلة إكسبو لايف المؤثرة: سبل أكثر اخضرارا لتحريك الأشياء
-الساعة 17:00-18:00، جناح مبدعون في الخير
الأرجنتين: دروس التانغو
-الساعة 16:30-17:00، منصة الشمس
العقل المتيقظ (روسيا)
-الساعة 17:00-18:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 2A المجمع الجنوبي
3 نوفمبر
-اليوم الوطني لهولندا، 10:15، ساحة الوصل
-المدن الشاملة: نتائج المرحلة الأخيرة من تطوير الأحياء الفقيرة والعشوائية--الساعة 11:00-18:30 جناح نيكسوس للإنسان وكوكب الأرض
-المجلس العالمي: مدن أكثر ذكاء من المدن الذكية
-الساعة 16:00-18:00، تيرّا- جناح الاستدامة