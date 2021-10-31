إطلاق مبادئ الشارقة الاسترشادية للتخطيط العمراني الصديق للطفل في إكسبو 2020

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

أطلق مشروع التخطيط العمراني للطفل بالشارقة اليوم (الأحد) في إكسبو 2020 دبي، مبادئ الشارقة الاسترشادية للتخطيط العمراني الصديق للطفل الذي عمل على تطويره مشروع التخطيط العمراني الصديق للطفل التابع لمكتب الشارقة صديقة للطفل، بشراكة استراتيجية مع منظمة اليونيسف، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومجلس الشارقة للتخطيط العمراني.

وتتضمن مبادئ الشارقة الاسترشادية للتخطيط العمراني الصديق للطفل: التوزيع الجغرافي العادل والنسبي، تصميم عالمي ومساحات آمنة، تعزيز النهج التشاركي، التجاوب مع المناخ، التصميم على المستوى البشري، التخطيط للعب، التشجيع على رياضة المشي وركوب الدراجة، تعزيز الأنماط الصحية، الدمج بين الثقافة والتاريخ والتراث، والتخطيط للصيانة والاستدامة.

حضر إطلاق المشروع في جناح الفرص الموجود ضمن جناح الأمم المتحدة، الدكتورة خولة الملا، الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والدكتورة حصة خلفان الغزال، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل، وساجي توماس، رئيس حماية الطفل، اليونيسف، وكرستين سومر، ممثلة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، المهندس خالد آل علي، الأمين العام لمجلس الشارقة للتخطيط العمراني.