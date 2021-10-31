وزراء وممثلو منظمات دولية: النصب التذكاري لعمال إكسبو 2020 يعكس احترام الإمارات للعمالة

المصدر: وام

أشاد وزراء في دول أعضاء في "حوار أبوظبي" وممثلو منظمات دولية بالنصب التذكاري لعمال معرض إكسبو 2020 دبي وذلك خلال زيارتهم للمعرض برفقة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين عقب اختتام أعمال اللقاء الوزاري التشاوري السادس لـ"حوار أبوظبي" الذي استضافته الدولة خلال الفترة من 25 الى 28 أكتوبر الجاري.

وشارك في الزيارة جميل بن حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية في مملكة البحرين الشقيقة ومخدوم خسو بختيار وزير الصناعة والإنتاج في جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة وكريشنا شريسثا وزير العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي في جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية الصديقة.

كما شارك في الزيارة مبارك فهد العازمي نائب المدير العام في الهيئة العامة للقوى العاملة في دولة الكويت الشقيقة، رئيس وفد الكويت في اللقاء الوزاري التشاروي السادس إلى جانب مجموعة من كبار المسؤولين في الدول الأعضاء في "حوار أبوظبي " وممثلي المنظمات الدولية المعنية بالعمالة والهجرة الذين شاركوا في اللقاء.

وثمن الزائرون مبادرة تشييد النصب التذكاري، معتبرين أنها لفتة إنسانية تعكس مدى احترام وتقدير دولة الإمارات للأيدي العاملة باختلاف ثقافاتها وجنسياتها وضمان حقوق هذه العمالة ورعايتها.

واستمعوا إلى شرح عن النصب التذكاري الذي جاء تشييده عرفاناً بالجهود والإنجازات المذهلة التي حققها أكثر من 200 ألف عامل من جميع أنحاء العالم وتفانيهم في العمل من أجل إنجاز الصروح العمرانية في موقع الحدث العالمي.

ويضم النصب التذكاري أعمدة حجرية أسطوانية الشكل نقش عليها اسم كل عامل من العمال المشار إليهم وتمتد سلسلة الأعمدة المقتطع كل منها من حجر واحد على طول الممر الرئيس لحديقة اليوبيل في إكسبو 2020 دبي.

يشار إلى أنه منذ وضع حجر الأساس لبناء الموقع في عام 2015 أكملت القوى العاملة أكثر من 240 مليون ساعة عمل، محولة ما كان في السابق صحراء رملية إلى موقع «إكسبو 2020 دبي» على صورته المبهرة الحالية وهو مدينة مستقبلية عالمية المستوى، ومحور رئيس في خطة دبي الحضرية 2040.

وطوال فترة التشييد والبناء اتبع «إكسبو 2020دبي» استراتيجية شاملة بعنوان «معاً أفضل» وهي مقاربة إيجابية تأسست على قيم الصحة والسلامة ورفاهية العمال ، وتدعم هذه الاستراتيجية ست ركائز هي: القيادة والاتصال والكفاءة والتواصل والمكافأة والتقدير والتقدم المتواصل. وتشمل كل ركيزة عدداً من الأنشطة والبرامج.

كما زار الوزراء وكبار المسؤولين جناح دولة الامارات مبدين إعجابهم بالجناح الذي تم تشييده على مساحة 15 ألف متر مربع وبارتفاع أربعة طوابق وجاء تصميمه مراعياً لمبدأ الاستدامة التي تسعى دولة الإمارات لتحقيقه في مختلف أوجه مسيرتها التنموية وبما يتماشى مع الأهداف العالمية في مجال الحفاظ على الموارد والبيئة.

وزاروا أجنحة عدد من الدول المشاركة في إكسبو 2020 دبي، مشيدين بمستوى التنظيم لهذا الحدث العالمي.

يذكر أن حوار أبو ظبي الذي تأسس في العام 2008 يعتبر أول منتدى إقليمي للحوار والتعاون بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمال بهدف التعرف على أفضل الممارسات لتنقل العمالة بين هذه الدول حيث يضم في عضويته الإمارات والسعودية والكويت وعمان والبحرين وقطر وماليزيا إلى جانب أفغانستان وبنغلاديش والصين والهند وإندونيسيا ونيبال وباكستان والفلبين وسريلانكا وتايلاند وفيتنام.

