"آي إس بي" تنضم من إكسبو 2020 إلى مبادرة الجواز اللوجستي العالمي

المصدر: وام

وقّعت مؤسسة Invest SP البرازيلية مذكرة تفاهم في جناح "دي بي وورلد" في إكسبو 2020 دبي، للانضمام إلى مبادرة الجواز اللوجستي العالمي وتعمل بموجبها ISP كشريك تنسيقي يساهم في إيجاد فرص الأعمال المتاحة للتجار المحليين مما يحقق كفاءة من حيث التكلفة والوقت.

حضر توقيع مذكرة التفاهم محمود البستكي الرئيس التنفيذي لدبي التجارية والمدير العام لمبادرة الجواز اللوجستي العالمي، وغوستافو دينيز جونكويرا رئيس مجلس إدارة شركة ISP .

وتعدّ البرازيل ثاني أكبر دولة في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي وثاني أكبر دولة في القارة الأمريكية. وتهدف خطط الاستثمار الأخضر التي أعلنت عنها الدولة مؤخراً إلى توفير الفرص التي تعزز التمويل الأخضر في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والبنية التحتية للنقل والطاقة المتجددة.

كما أعلنت البرازيل مؤخراً عن خطط لمضاعفة جهود التجارة الثنائية مع دولٍ تشمل دولة الإمارات خلال السنوات الخمس المقبلة لتصل قيمتها إلى 5.6 مليار دولار.

وقال محمود البستكي: " لطالما كانت العلاقات التجارية بين البرازيل والاقتصادات الرئيسية حول العالم متينة ويسعدنا انضمام مؤسسة ISP لهذه المبادرة. فنحن على ثقة بأنها ستساعدنا في مدّ الجسور والتواصل مع الشركاء والجهات المعنية لبناء شراكات مثمرة طويلة الأمد." وسجلت البرازيل زيادة بنسبة 31.2 في المائة في الصادرات مقارنةً بعام 2020 لتصل إلى 25.5 مليار دولار، وزيادة في الواردات بنسبة 57.6 في المائة لتبلغ قيمتها 18.1 مليار دولار في يوليو من هذا العام مع استحواذ ساو باولو على غالبية نشاط التصدير.

وتنضم ISP إلى الجواز اللوجستي العالمي بعد انضمام مطار فيراكوبوس الدولي وميناء "دي بي وورلد سانتوس" وطيران أزول إضافة إلى ميناء سانتوس إلى المبادرة بهدف تعزيز الفرص التجارية بين الأسواق الناشئة وتسهيل الوصول إلى التجارة في البرازيل وأسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

وأضاف محمود البستكي: "تقدم البرازيل فرص نمو هائلة لمبادرة الجواز اللوجستي العالمي. ونرحب بـ ISP كشريك ونحن على ثقة بأنّ شراكتنا ستسهّل الوصول إلى محفظة أعمال متنوعة ستسهم في تنمية التجارة الدولية وتوفير الكثير من فرص الأعمال." يمكن لأعضاء مبادرة الجواز اللوجستي العالمي توقّع زيادة سنوية في التجارة بنسبة تتراوح بين 5 و10 في المائة. ومع استفادة التجار من حركة البضائع الأكثر فعالية وكفاءة ستُفتح طرق تجارية جديدة ويتاح الوصول إلى أسواق جديدة.

من جهته، أعرب غوستافو دينيز جونكويرا عن سعادته بتوقيع شراكة مع مبادرة الجواز اللوجستي العالمي التي تتيح تنويع الاستثمارات والتجارة وتسهيل الوصول إلى أسواق مثل الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وهي أسواق تكتسب أهمية كبرى بالنسبة إلى جهود البرازيل في مجال التنمية وتحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي.

ويسهّل موقع ميناء سانتوس الاستراتيجي في ساو باولو الوصول إلى البحر وشبكة السكك الحديدية والطرق ويمكن أن يستوعب حركة نقل سنوية تبلغ 1.2 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدماً.

وتم تجهيز "دي بي وورلد سانتوس" بأحدث التقنيات لضمان سلاسة وفعالية العمليات. وكان مطار فيراكوبوس الدولي الواقع في مدينة كامبيناس أول مطار في البرازيل ينضم إلى مبادرة الجواز اللوجستي العالمي بهدف الترويج التجاري لمحطة الشحن في المطار لدى دول الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا عبر توفير طرق جوية جديدة وأكثر كفاءة تربط هذه الدول بأمريكا الجنوبية.

ويستقبل المطار حالياً قرابة 40 في المائة من البضائع التي تستوردها البرازيل عن طريق الجوّ.