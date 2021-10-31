"رقصة النهر" الإيرلندية بنسخة شرقية في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي -البيان

سيكون جمهور مسرح اليوبيل في إكسبو 2020 دبي على موعد، من 4 إلى 27 نوفمبر المقبل، مع النسخة الشرقية الأولى على الإطلاق من العرض الموسيقي الراقص لفرقة ريفردانس (رقصة النهر) الأيرلندية العالمية، وهو يأتي بمناسبة مرور 25 عاماً على ظهور هذه الرقصة، وضمن فعالية ثقافية وتراثية إيرلندي كبيرة.



وبدأ الراقصون المحترفون في فرقة ريفردانس الإيرلندية تدريباتهم الخاصة، يوم الجمعة الماضي، في موقع إكسبو 2020، وعبر سيان بورتر، الراقص في فرقة ريفردانس عن شعوره بالسعادة والحماس، قائلاً إنها "فرصة عظيمة أن نكون هنا في دبي للمشاركة في حدث مهم مثل إكسبو 2020".



وللمرة الأولى على الإطلاق، سيتضمّن العرض مؤثرات موسيقية عربية لتجسيد الأجواء الشرق أوسطية بطريقة تجذب أنظار الجماهير. إضافة إلى ذلك، ستتاح للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة فرصة العمر لتقديم تجربة أداء للحصول على مقعدهم في الفرقة الاستعراضية الشهيرة، حيث سيتم اختبار مهاراتهم في الرقص ضمن الفصول الدورية التي يقدّمها الراقصون الإيرلنديون المحترفون.



وتنظم فرقة ريفردانس 52 دورة تدريبية مجانية، وعروضاً راقصة في جميع أنحاء موقع إكسبو 2020، خلال فترة إقامتها لحفلاتها في نوفمبر المقبل، وذلك لاستعراض مهارات الفرقة في الرقص أمام جمهور الحدث الدولي.



وأكدت الراقصة مورغان بولوك أنها محظوظة جداً لوجودها في دبي خلال إكسبو 2020، وقالت إنها متحمسة لتمثيل فرقة ريفردانس للمرة الأولى على مسرح إكسبو، وأضافت أنها من القلائل الذين قدموا من المملكة المتحدة للمشاركة في هذا الحدث المهم، حيث كانت هناك خلال جولة الذكرى السنوية الـ 25 لتأسيس فرقة ريفردانس.



وأشارت إلى أنها ترقص في فرقة ريفردانس الإيرلندية منذ كانت في العاشرة، وأن رقصة النهر حلم حياتها، وقالت: "لقد سنحت لي الفرصة أمس للتجول في أنحاء إكسبو 2020 دبي، وهو حقاً مكان مذهل، وأنا محظوظة جداً بأنني موجودة هنا في هذا الحدث الرائع".



يذكر أن ربع قرن مرت على تأسيس عرض "ريفردانس" منذ عام 1995، وهو عرض مسرحي غنائي من الموسيقى الإيرلندية التراثية، وقد تم تقديمه أكثر من 12ألف مرة، وشاهده أكثر من27 مليون شخص في 546 مكاناً حول العالم.

