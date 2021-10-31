عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية ليسوتو في إكسبو 2020

المصدر: وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، في مقر إكسبو 2020 دبي، معالي ماتسيبو راماكو وزيرة خارجية مملكة ليسوتو.

بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومملكة ليسوتو وسبل تعزيزها واستكشاف آفاق أرحب للتعاون في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيها.

كما تناول اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك ودور إكسبو 2020 دبي في خلق فرص جديدة للتعاون بين الدول المشاركة بما يدعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمعات.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي ماتسيبو راماكو، مؤكداً على العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وليسوتو والحرص على تعزيزها وتنمية التعاون والشراكة بين البلدين في المجالات كافة.

وأشاد سموه بمشاركة ليسوتو في إكسبو 2020 دبي وحرصها على التواجد في هذا الحدث العالمي البارز مع أجل تعزيز جسور التواصل مع العالم وفتح آفاق أرحب للتعاون والشراكة والتنمية.

حضر اللقاء، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي.