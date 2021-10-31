عمرو دياب يستحضر 40 عاماً من الفن في إكسبو 2020

المصدر: دبي-البيان

استحضر نجم الغناء عمرو دياب باقة من أشهر أغانيه في تاريخه الفني الممتد لـ 40 عاماً، في حفل أقامه أمس (السبت)على مسرح اليوبيل في إكسبو 2020 دبي، وسط حضور جماهيري كبير.

وتزامن حفل النجم عمرو دياب، المقام برعاية بيبسيكو، مع احتفالات اليوم الوطني لجمهورية مصر العربية، وحظي الحفل بتفاعل كبير من الجمهور الذي كان على موعد مع أجمل أغاني "الهضبة" عمر دياب، التي أضاءت أجواء المسرح بالبهجة، كما قدم باقة من أغاني ألبومه الجديد "عيشني"، ومجموعة من أغانيه القديمة التي طالما رسخت في ذاكرة محبيه.



وسبق صعود النجم عمرو دياب إلى منصة اليوبيل تقديم مجموعة من الفقرات الترفيهية التقليدية بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية مصر العربية، تضمنت استعراضاً أدته الفرقة القومية للفنون الشعبية لمدة ساعتين كاملتين، تخلله رقصات، وموسيقى، وأغانٍ تعكس روح الحياة المصرية.



وبدأ اليوم الوطني لجمهورية مصر العربية بمراسم رفع العلم في ساحة الوصل، والتي حضرها معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، حيث استقبله ورحّب فيه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش والمفوض العام لإكسبو 2020 دبي.



وتعتبر الأيام الوطنية والأيام الفخرية في إكسبو 2020 دبي أوقاتاً مهمة للاحتفال بالمشاركين الدوليين الذين يزيد عددهم عن 200 مشارك، حيث يُسلَّط الضوء على ثقافاتهم، وإنجازاتهم، بينما يعرضون أجنحتهم وبرامجهم. وتتضمن فعاليات هذه الأيام الوطنية والفخرية، مراسم رفع العلم على منصة الأمم في ساحة الوصل، والتي تعقبها خطابات وعروض ثقافية وفنية.



وتستضيف مصر خلال مشاركتها في إكسبو 2020 دبي، أكثر من 90 ندوة وحلقة عمل، وتلقي الضوء على استراتيجيات الحكومة المصرية ومشروعاتها الرئيسة للعقد المقبل، وتنظم كذلك ثلاثة منتديات أعمال عن قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك الاستثمار في مصر.



وستُقام فعاليات شهرياً في جناح الدولة تشمل الفن المصري الحديث والمعاصر إلى الموسيقى والرقص الثقافي، بما في ذلك عرض بأداء أوركسترا القاهرة السيمفوني يومَي 21 و22 نوفمبر. وسيستضيف مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي معارض مختلفة، بما في ذلك معرض تراثنا، الذي يبرِز جمال المصنوعات اليدوية من جميع أنحاء مصر.



يقام إكسبو 2020 دبي حتى 31 مارس 2022، ويدعو الزوار من جميع أنحاء العالم لنصنع معاً عالماً جديداً، في احتفال بالإبداع البشري، والابتكار، والتقدم، والثقافة يمتد لستة أشهر متواصلة.