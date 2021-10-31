طائرات ورقية ماليزية تنشر الوئام بين زوار إكسبو 2020

المصدر: دبي- البيان

بهدف إسعاد الزوار، ونشر التوعية حول الاستدامة، وإضفاء أجواء من الوئام، والمحبة، والتعاون بين الحضور، نظم جناح ماليزيا في إكسبو 2020 دبي، فعالية في حديقة الفرسان داخل الحدث الدولي، حملت عنوان "طائرتي الورقية تحلق مثل الفراشات".



ووزع المنظمون على المشاركين طائرات ورقية على شكل فراشات، ما حوَّل حديقة الفرسان إلى ساحة من الألوان البهية التي لونت فيها هذه الطائرات، ونشرت الابتسام والبهجة على وجوه الحاضرين.



وقال المنظمون إن هذه الفعالية تأتي ضمن حملة "تأثير الفراشة"، وهي حملة اجتماعية نظمها جناح ماليزيا في أستانا كازاخستان عام 2017 أول مرة، ومن ثم نقلها اليوم إلى إكسبو 2020 دبي، وهدفها الإلهام وإحداث تأثير عميق عبر الإجراءات المستدامة، إذ حرص جناح ماليزيا على عدم إنتاج أيّ انبعاثات كربونية بفضل تقنية إزاحة الكربون المنبعث من الإنشاءات، والعمليات المتنوعة الضارة بالبيئة، واستخدام المواد غير الطبيعية في الحياة.



وقالت مديرة الجناح الماليزي ميشال لو سوك يي: "الحملة تعني أن العمل الصغير في منطقة ما ينتج تأثيرا كبيرا في منطقة أخرى، وهذه هي فكرتنا للتعاون والتأثير، لذلك نقدم هذه الطائرة الورقية للجميع ليستمتعوا بالوئام المقدم من جناح ماليزيا، ولنلهم الجميع القيام بخطوات صغيرة ليكون التأثير مضاعفا لاحقا. يسعدنا جدا أن نرى هذه الوجوه المبتسمة أخيرا هنا، ويمكننا مشاركة كل هذه الأحداث الرائعة مع الجميع هنا في إكسبو 2020 دبي".



ومن المقرر أن تتكرر الفعالية مرة شهرياً، وتحديداً كل آخر سبت من الشهر، حتى نهاية مدة انعقاد إكسبو 2020 دبي، لإعطاء فرصة لأكبر عدد من الناس للمشاركة في هذه الفعالية الهادفة.