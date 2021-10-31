مستجدات "الاقتصاد الدائري" بتقنية الهولوغرام في إكسبو 2020

المصدر: وائل اللبابيدي- دبي

أعلن محمد الأنصاري نائب رئيس الاتصال والمتحدث الرسمي في إكسبو 2020 دبي، أن هذا الأسبوع سيشهد العديد من الفعاليات المهمة ومن ضمنها مؤتمر الاقتصاد الدائري الذي سيقام عصر اليوم في جناح فنلندا، ويتضمن عرض مستجدات الاقتصاد الدائري عبر تقنية الهولوغرام.

كما سيتناول الأهمية المتزايدة لهذا النموذج الاقتصادي، الذي يهدف إلى الاستفادة من عمليات التدوير في عملية الإنتاج بدلاً من الهدر، بالنسبة للسوق العالمي.

ويقام مؤتمر الاقتصاد الدائري كجزء من احتفالات فنلندا بيومها الوطني ويشارك فيه الدكتورة نوال الحوسني المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» وعدد من المسؤولين الفنلنديين، بالإضافة إلى "جيركي كاتانين" رئيس صندوق الابتكار الفنلندي "سيترا" الذي سيشارك في المؤتمر من فنلندا عبر تقنية "نوكيا" للإسقاط بالهولوغرام من خلال الجيل الخامس 5G ليعرض المستجدات في الاقتصاد الدائري الذي يحمل فرص نمو للعالم تقدر بحوالي 4.5 تريليون دولار.

وأضاف الأنصاري أن "برنامج الإنسان وكوكب الأرض" الذي يتناول كيفية التعايش بتناغم مع كوكب الأرض ينطلق اليوم ويستمر حتى السادس من نوفمبر، وسيشهد العديد من الفعاليات التي تتناول أهم التحديات التي يواجهها كوكب الأرض وبناء مجتمعات أكثر استدامة.

وأفاد بأن أسبوع "اليوم العالمي للمدن" سيتضمن ثلاثة فعاليات رئيسية تنعقد جميعها في منطقة نيكسوس الشمالية والجنوبية هي التعافي صديق البيئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنتدى المدن الخضراء بالإضافة إلى حلقة الشباب.

ولفت الأنصاري إلى أن يوم الغد سيشهد انطلاق القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2021 الذي يهدف إلى دراسة الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد الإسلامي العالمي في الفترة المقبلة، وتسليط الضوء على أحدث التوجهات وتجارب التعلم والتطورات الحاصلة في السياسات.

ويحتفل إكسبو بعيد "هالوين" في المسرح شبه الدائري من الساعة السابعة إلى التاسعة مساء اليوم.