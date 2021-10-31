أجمل لقاء في «إكسبو».. محمد بن راشد يحقق أمنية طفلة ترغب في لقائه

المصدر: دبي - البيان

أطفالنا أمانة، هكذا كانوا وسيبقون في عينيْ وقلب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. بحنان لا ينضب احتضن الأب ابنته، فسمت الروح الإنسانية وتعلم العالم معناها الحقيقي، وهذا ما تجسد عندما حقق سموه، أمنية الطفلة تقى عبدالله الحمادي التي رغبت في لقائه والتقاط صورة معه في «إكسبو 2020 دبي».

ونشر سموه عبر حسابه الرسمي في «تويتر» صورة تجمع سموه مع الطفلة، معلقاً على الصورة قائلاً: «أجمل لقاء شخصي لي في إكسبو حتى الآن».

إلى ذلك، نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، صوراً عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لحظة تحقيقه أمنية الطفلة، في صورة تجسد لحظة أبوية حانية.

كما نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مقطع فيديو يبين في بدايته الطفلة وهي تبكي لعدم تمكنها من التقاط صورة لها مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في وقت سابق في إكسبو 2020 دبي، بعد ذلك يعرض الفيديو صوراً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وهو يحقق أمنية الطفلة بأن قابلته في المعرض.

ودون سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قائلاً: «محمد بن راشد يلبي رغبة طفلة في التقاط صورة معه في إكسبو 2020 دبي».