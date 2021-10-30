«الهضبة» يشعل مسرح «اليوبيل» بأغنياته

المصدر: دبي - غسان خروب

طوابير طويلة من زوار معرض «إكسبو 2020 دبي» وقفت بانتظار الفنان المصري عمرو دياب، الذي أطل عليهم على خشبة مسرح اليوبيل، ليرفع بأغنياته مستوى الأدرينالين في عروق جمهوره الذي احتشد حول المسرح، ليشد ساعديه تصفيقاً لـ«الهضبة» الذي افتتح حفله بأغنيته «أنا مهما كبرت صغير»، حيث ترك الفرصة لجمهوره ليردد كلمات الأغنية.

إطلالة دياب على المسرح بدت «فخمة»، تتناسب تماماً مع مكانة اليوم الوطني المصري واحتفالاته التي عمَّت أرجاء المعرض الدولي، خلالها وجه الشكر إلى إدارة إكسبو ورعاة الحفل، محفزاً جمهوره على مشاركته الغناء، ليقدم لهم «يا أنا يا لأ»، تلك التي أطلقها العام الماضي ضمن أحدث ألبوماته.

دياب، خلال الحفل، فتح أرشيفه الغنائي القديم الذي اختار منه مجموعة أغنيات تراوحت في أعمارها، ولكنها ثابتة في مكانتها لدى جمهوره، فكانت أغنيته «أعمل إيه»، التي رأت النور في 2000، فيما قدَّم أغنيته «بحبه» التي راقص على إيقاعها جمهوره.

«زوارنا الأعزاء.. لقد وصل مسرح اليوبيل إلى طاقته القصوى».. جملة ترددت مراراً في أروقة المعرض، لتكشف عن مدى كثافة الجمهور الذي جاء لمتابعة الحفل، الذي غنى فيه «الهضبة» أغنيته «أجمل عيون»، التي داعب فيها مشاعر عشاق الأبراج على اختلافها، باحثاً عن تفاصيلها، في وقت تمايلت فيه أجساد الجمهور على وقع أغنياته.

«الهضبة» لم يكد يأخذ نفسه من «أجمل عيون» حتى أطلق العنان للسانه ليردد ميدلي متكامل تنقل فيه بين العشرات من أغنياته القديمة والحديثة، الأمر الذي رفع حرارة الأجواء المحيطة بالحفل، الذي أضاء فيه أيضاً «قمرين»، كما قدَّم أيضاً أغنيته «دنا يلي معاه».