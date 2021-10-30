مسلم بن حم يزور إكسبو

المصدر: دبي - البيان

زار الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري، عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي، معرض «إكسبو 2020 دبي»، الحدث الضخم المقام تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، والذي يضم بين جنباته أجنحة 192 دولة، إضافة إلى مشاركة أهم المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية ونخب المبتكرين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم وحرص خلال الزيارة على التجول في عدد من أجنحة الدول المشاركة.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مكان إقامة المعرض معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، حيث رافقت الشيخ مسلم في جولة تعريفية داخل إكسبو. واستهل الشيخ مسلم جولته بزيارة الجناح الإماراتي الذي يروي قصة الإمارات «موطن الحلم والإنجاز»، واستمع لشرح حول معروضاته وأفلامه الوثائقية التي تمثل قصة نشأة الإمارات ورؤية القادة المؤسسين الرواد في بناء دولة حديثة متقدمة ترسخ ماضي الأجداد والتاريخ الأصيل.

وتابع الشيخ مسلم بن حم جولته إلى الجناح السعودي ـ الذي يعد ثاني أكبر جناح في معرض إكسبو 2020 دبي بمساحة تبلغ 13.059 متراً مربعاً ويقع في منطقة الفرص – وتعرف على رؤية المملكة الملهمة لمستقبل مشترك ومشاريعها الطموحة ضمن أربع ركائز رئيسية تشمل: المجتمع الحيوي والطبيعة والتراث والفرص الاستثمارية إضافة إلى ما يجسده الجناح من تاريخ المملكة العريق وما حباها الله من مناظر طبيعية متنوعة بجانب مساحات للطاقة والاستدامة، ومن ثم زار الشيخ مسلم أجنحة مصر والمغرب وسوريا، حيث تعرف على أبرز ما تحتويه من مقتنيات.

وقال الشيخ مسلم: هذا الحدث الدولي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا يخلق فرصاً واعدة لتعزيز الشراكات الدولية وتنمية آفاق التعاون المثمر بين دول العالم.

وتابع بن حم: إكسبو يجمع دول العالم في مكان واحد يطلع الزائر على ثقافة كل دولة وإبداعاتها من خلال مشاركة أكثر من 190 دولة، ويتعرف إلى آخر ما وصلت إليه العقول البشرية من إبداعات تثري الحياة الإنسانية، وترتقي برفاهية الشعوب، وتضع نصب عينيه تصورات لما ستؤول إليه المجتمعات من تطور ورفاهية في المستقبل القريب.