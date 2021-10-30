151 ألف زائر لجناح الهند بإكسبو 2020 في 28 يوماً

المصدر: دبي -البيان

استقبل جناح الهند في إكسبو 2020 دبي، 151360 زائراً منذ افتتاحه في الأوّل من أكتوبر الجاري وحتى الثامن والعشرين من الشهر ذاته، فيما يستعد الجناح لاستضافة العديد من العروض الثقافيّة والموسيقيّة للترفيه عن الزوار ابتداءً من الثاني من نوفمبر المقبل، لتعزيز مكانة الهند كدولة رائدة في القطاع التقني، حيث سيعرض الجناح عدداً من المنشآت الرقمية في مجال الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي التي لا شكّ أنّها ستُبهر الجمهور.

وقال الدكتور أمان بوري، القنصل العام للهند في دبي ونائب المفوض العام للهند في إكسبو 2020 دبي: "يسعدنا أنّنا حقّقنا هذا الإنجاز في جناح الهند في هذه الفترة القصيرة من الوقت ونتوقع أن نسجّل أرقاماً أعلى في الأسابيع المقبلة.

وأشار إلى أن الجناح استضاف العديد من الفعاليّات المتعلقة بقطاعات النمو التي قدّمت "الهند الجديدة" للعالم وفتحت قناة لفرص الاستثمار وتبادل الأفكار مع العالم. وقد استقطبت الجلسات العديد من مندوبي الأعمال والممثلين الدوليين، مما أدى إلى تعزيز عدد الموظفين. كما تمّ عرض عدد كبير من الأنشطة الثقافية في جناح الهند خلال احتفالات "الدوسيرا" و"نافراتي". وشملت الاحتفالات الرقصات الشعبية وسرد القصص والموسيقى التي استمتع بها عدد لا يحصى من الزوار وكبار الشخصيات.

وأضاف: إن "أسبوع ديوالي جعل جناح الهند وجهة جذابة بفضل التجهيزات الملوّنة والإضاءة على شكل "سوارانغولي" Swarangoli أو "رانغولي" من الليد LED Rangoli، وعرض افتراضي للمفرقعات النارية والفعاليّات بما في ذلك عروض لفنانين هنود بارزين مثل سليم سليمان، وفيبول ميتا، وفرق مثل "روه" و"دروف".

وأكد الدكتور بوري: "لقد غيّر معرض إكسبو 2020 دبي حقًا نظرة العالم إلى بلدنا، حيث يحظى مهرجان "ديوالي" بشعبية في جميع أنحاء العالم وقد منحنا معرض إكسبو 2020 منصة لإبراز روعة الهند للزوار. نظرًا للمساحة الكبيرة المخصصة لجناح الهند، يسعدنا أن نشهد الإقبال الهائل ونحن على أتمّ الاستعداد لاستضافة الزوار المتحمّسين الذين يتوقون لرؤية ما ينتظرهم في الجناح خلال الأيام المقبلة".

ويتألف جناح الهند من أربعة طوابق، حيث تم تخصيص كل مستوى لتسليط الضوء على نجاح الهند عبر مختلف القطاعات والولايات. استقطبت الثقافة الهندية النابضة بالحياة، بالإضافة إلى فرص الشراكة المتنوعة والشعبية المتزايدة للمهرجانات الهندية والمأكولات والعروض الثقافية، الزوار من جميع أنحاء العالم. كما ساهمت الجالية الهنديّة الكبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل حاسم في تعزيز الإقبال إلى الجناح.