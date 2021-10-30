"إسعاف دبي".. خدمات تخصصية استثنائية في إكسبو2020

المصدر: وام

تقدم مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خدمات تخصصية استثنائية في إكسبو 2020 دبي من قبل الكادر الطبي والمسعفين المنتشرين في جميع قطاعات الحدث والتي شهدت ارتفاعاً في عدد زوار المعرض واستقباله مئات آلاف الزور خلال شهره الأول.

وتتواجد "دبي للخدمات الأسعاف " دائما في الفعاليات والمناسبات الكبيرة التي يتم تنظيمها على أرض دبي وأثبتت ريادتها في تقديم خدمات طب الطوارئ والإسعاف خلال إكسبو وحرصت بشكل مستمر على ابراز الصورة المشرفة لعمل المسعف في الإمارات.

ومع الإعلان عن استضافة دبي إكسبو 2020 وضعت المؤسسة خطة استراتيجية تتوافق مع رؤية الحكومة الرشيدة في تقديم خدمات نوعية تتناسب مع الحدث الاستثنائي يليق بمكانة الإمارات شملت وضع خطط تنفيذية يتم تطبيقها من خلال فريق عمل يضم كفاءات إدارية وتخصصية وفنية مؤهلة يعملون بكل حرفية على تقديم خدمات إسعافية متخصصة قادرة على التعامل مع الأحداث الكبيرة والطوارئ المفاجئة.

وتتم عمليات الإسعاف في إكسبو 2020 بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لإسعاف دبي لتقديم خدمات نوعية ومميزة غير مسبوقة والعمل كفريق واحد معهم وذلك من خلال التنسيق مع شرطة دبي وهيئة الصحة في دبي والإدارة العامة للدفاع المدني ومستشفيات القطاع الخاص لاستقبال المرضى القريبين من الحدث لسرعة تقديم العلاج اللازم.

ومنذ أول يوم لانطلاقة إكسبو بدأ إسعاف دبي توظيف جميع إمكانياته وطواقمه الطبية الإسعافية لخدمة الزوار بتغطية القطاعات الستة للمعرض منها الاستدامة والتنقل والفرص بالإضافة منطقة اليوبييل والوصل والفرسان التي تم فيها توزيع 20 نقطة إسعافية عبارة عن عيادات مصغرة يتراوح عدد المسعفين المتواجدين في كل نقطة من 3 إلى 4 مسعفين يقدمون خدمات إسعافية متخصصة مع تحديد أربع دقائق حدا أقصى استجابة للبلاغات المقدمة بطلب الإسعاف.

وانطلاقاً من اهتمام المؤسسة بتوفير الخدمات لكل زوار إكسبو باختلاف لغاتهم استقطبت عددا كبيرا من المتطوعين من مختلف الجنسيات لتوفير مسعفين بكافة اللغات وأخضعتهم لدورات تدريبية مكثفة لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم في العمل الإسعافي.



وقدم ناصر إبراهيم المنصور فني طب طارئ متقدم في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف - شرحا مفصلا عن الآليات المستخدمة في عملية الإسعاف وآلية العمل المنفذة من قبل طاقم العمل.. موضحا أن الكادر الطبي يضم 164 مسعفا مختصا إضافة إلى 40 متطوعا تم تدريبهم في المؤسسة لخدمة زوار المعرض يتواجدون على مدار ساعات العمل.

وحول آلية عمل المسعف قال المنصور: إن "عمل المسعفين يبدأ من لحظة تلقى البلاغ عن وجود إصابة من غرفة العمليات ومن ثم يتم تحديد طريقة التعامل مع البلاغ وتحريك الآلية التي تتناسب مع نوع ومكان طلب الخدمة".

وأضاف ناصر المنصور: إن "إسعاف دبي وفرت في إكسبو 7 سيارات إسعاف حديثة تم تجهيزها بأحدث المعدات الطبية كأجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة الصدمة الكهربائية وسيارتين بمواصفات خاصة لكبار الشخصيات تتمركز قرب منصة كبار الشخصيات إضافة إلى مركبات الغولف المزودة بنقالات تستخدم داخل إكسبو في الأماكن التي يصعب على مركبات الإسعاف الدخول إليها ومن ثم يتم نقل المريض أو المصاب إلى أقرب نقطة إسعافية لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له ".

ولفت المنصور إلى توفر 6 دراجات كهربائية للاستجابة السريعة للبلاغات الطارئة والأماكن الضيقة مزودة بجميع المعدات الطبية اللازمة للتدخل الطبي ما قبل المستشفى إضافة إلى مستشفى ميداني متنقل "حافلة إسعاف" و وحدة دعم ميداني مجهزة للدعم والإسناد وورشة طبية متنقلة إلى جانب ورشة فحص متنقلة لخدمة طاقم آليات الإسعاف المخصصة لإكسبو للتعامل مع الأعطال الفنية التي يمكن أن تتعرض لها الآليات المتواجدة في جميع نقاط الإسعاف وذلك لتوفير الوقت على الكادر الموجود في المعرض وتقديم خدمات إسعاف أفضل تتناسب مع كل الظروف.

وأوضح أنه تم توفير 6 مستجيبات للتعامل مع المواقف التابعة لإكسبو لخدمة الجماهير من وقت الوصول حتى وقت المغادرة .

ويتنقل المسعفون و المسعفات في أرجاء إكسبو بدراجاتهم خلال ساعات العمل لتقديم المساعدة للزوار في حالة الطلب وتسخير إمكانياتهم للتعامل مع الحالات الطارئة .