"إربان جام".. لقاء الفن والرياضة 1 نوفمبر في إكسبو 2020

المصدر: دبي -البيان

قصيدة غنائية للثقافة الحضرية تجمع مزيجاً يمتد على كوكب الأرض من الرياضيين، وفناني الشوارع من الطراز العالمي ومنسقي الموسيقى الديناميكيين على مسرح دبي ميلينيوم في إكسبو 2020 في الأول من نوفمبر المقبل.



تضم التشكيلة نخبة من المواهب بلغ عددهم 35 فناناً من 28 بلداً، بما في ذلك المتزلجين، وراكبي السكوتر، وسائقي دراجات موتوكروس، إلى جانب فناني الشوارع مايننديورز وروبن سانشيز، فضلاً عن المدخلات الموسيقية من الدي جي ميشيل، والدي جي شوك، والدي جي السيد تي.



ويجتمع المشاركون معاً لسرد قصة جماعية بطريقة فريدة ومؤثرة لتسليط الضوء على الكيفية التي تكون فيها الاختلافات قوة أساسية، من مسابقات الرقص (بريك دانس) إلى مسابقات الحيل والخدع، وأداء محطة (بيتبوكس) للكلمات المنطوقة، وعرض دي جي موسيقي متعدد الأجيال، حيث صُمم هذا البرنامج الزاخم بهدف التنوع.



ويقدم "إم سي"، والمبدع "تامير"، الذي تعود أصوله إلى لندن، "إربان جام". وقال تامير: "ها نحن الآن نشهد مرة أخرى إنجازاً رائعاً لإكسبو 2020 دبي في الوقت الفعلي. لقد مضت علينا بضع سنوات صعبة وكان العالم كله في حالة جمود وتوقف، لذا يسرّني استعادة التوحد مع الإنسانية في مثل هذا الحدث المذهل والمكان الرائع وأنا متحمس لمشاركة ثقافة الهيب هوب وثقافة المدن الحضرية".



ووصف فنان الشارع الإسباني، روبن سانشيز، عمله تحت عنوان "رحلة البحر المتوسط بلا وجهة"، قائلاً: "أنا أتطلع إلى رؤية إكسبو وأعمال أقراني وأصدقائي. أنا واثق أن جميعها ستكون رائعة للغاية."



وقال زميله مايننديورز: "سيكون التواصل مع الجمهور الواسع، والانخراط في بيئة إبداعية تحيط بها الأفكار المحفزة والقوية أمراً رائعاً".



أما منسقة الموسيقى (دي جي ميشيل)، التي تعود أصولها إلى أذربيجان، هي أصغر منسقة أغانٍ محترفة في العالم، وفي الشرق الأوسط، فتصف نفسها بأنها دي جي مفتوحة الأفق، وتعد بمجموعة من الأنغام المفعمة بالطاقة والمشاعر الإيجابية".



وينقل الفنان البصري اللبناني "سير"، عمله بالمفاهيم العاطفية والاجتماعية والثقافية إلى الجمهور، وهو نوع من الفنون يظهر "الرغبة في التعلُّم من الآخرين".



ويتطلع بي بوي، راقص من فرنسا، إلى فرصة تقاسم الثقافات، والأهم من ذلك، الابتسامات مع الناس من جميع أنحاء العالم. سيُقام "إربان جام" في الأول من نوفمبر، في اليوم الثاني من أسبوع التنمية الحضرية والريفية - وهي سلسة من الفعاليات مخصصة لاستكشاف الكيفية التي يجب فيها أن نغير الطريقة التي نتحرك بها، ونبني ونستهلك فيها ونعيش في موائل المستقبل.



ويستمر العرض من الساعة 19:30 إلى الساعة 21:30 في مسرح دبي ميلينيوم. وحضور العرض متاح لجميع حاملي تذاكر إكسبو 2020 دبي على أساس أسبقية الحضور، وينصح الزوار بالوصول باكرا.



ويمكن للزوار أيضاً الاستمتاع بأنشطة أخرى تحت شعار التنمية الحضرية والريفية في جميع أنحاء الموقع، بما في ذلك رحلتنا موجهتان للزوار بشكل خاص، "مدن المستقبل"، و"الحوار عبر التصميم"- بينما ستعرض المكسيك على شاشاتها فلمين من أكثر الأفلام مشاهدة، فلم "أونا كوريتيه سالفاتيه" (التيار البرّي) وفلم "كوبليخو نورتيه" (شمال كومبليخو) في تيرّا- جناح الاستدامة، يوم الخامس من نوفمبر، الساعة الثانية بعد الظهر.