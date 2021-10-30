فعاليات إكسبو من 30 أكتوبر إلى 2 نوفمبر
أعلن إكسبو 2020 دبي عن الفعاليات والبرامج والأنشطة الرئيسية من 30 أكتوبر الجاري ولغالية 2 نوفمبر المقبل، وأبرزها:
اليوم الوطني لجمهورية مصر العربية
-مراسم رفع العلم، 10:15، ساحة الوصل
مصر: الفرقة القومية للفنون الشعبية
-استعراض موسيقي للرقص الشعبي المصري المليء بالبهجة والحماس، بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية مصر العربية
-الساعة 17:00-19:00، مسرح دبي ميلينيوم
حفل الفنان عمرو دياب
-سيتم إحياء اليوم الوطني لجمهورية مصر العربية، بحفل الفنان عمرو دياب أحد أكبر النجوم في مصر والعالم العربي
-الساعة 20:00-23:00، مسرح اليوبيل
هارلم غلوبتروترز
-لا تفوتوا العرض الثاني لفريق كرة السلة الأمريكي الاستعراضي هارلم غلوبتروترز
-الساعة 18:45، الملعب الرياضي متعدد الأغراض
الصباح في بيت الهامور
-سيزرع بيت الهامور أول قطعة منحوتة من الحيز المرجاني الموسع
-فرصة للالتقاء بفناني بيت الهامور
-الساعة 09:30-12:00، بيت الهامور، منطقة الفرص
أوروبا عاصمة الثقافة- معرض
-سيتم على هامش الفعالية عقد منتدى "بناء الأماكن المستدامة والشاملة"من 11:00 إلى 12:30، يليه انعقاد منتدى "خلق الصلة بين المناطق المزدحمة والمناطق غير المكتظة بالسكان" وذلك من 16:00 إلى 16:45
-سينعقد المنتديان في الجناح الإيطالي
هنغاريا: إسزينيكا
-سيقدم عازفو فرقة إسزينيكا عرضا يتضمن تقديم الموسيقى الشعبية، والجاز، والمعزوفات الكلاسيكية
-الساعة 19:00-21:00، مسرح دبي ميلينيوم
صربيا: عرض باليه "الخطايا السبع المميتة"
-قصة رجل عصري انقلب إلى الجانب المظلم
-الساعة 20:00-20:45، مسرح دبي ميلينيوم
ماليزيا: طائرتي الورقية تحلق مثل الفراشات
-من أجل الزوار الصغار، سيتم تقديم هذا العرض في إكسبو خلال عطلة الأسبوع الأخيرة من كل شهر، ونرحب بـ ـ50 مشتركا
-الساعة 18:00-19:30، حديقة الفرسان
عرض حلوى "الدوناتس" الخاصة بالهالوين
-استمتعوا بتناول البيتزا وحلوى الدوناتس فيما تشاهدون عرضا للطهي
-الساعة 11:00، مخبز ومدرسة طهي "بريد أهيد"، منطقة التنقل
الفعاليات المقبلة
31 أكتوبر
-العيد الوطني لفنلندا، 10:15، ساحة الوصل، مع الإحاطة الإعلامية، 13:45، مركز إكسبو الإعلامي
-الحدث الرئيسي لأسبوع التنمية الحضرية والريفية، "مكان للجميع: أصوات الشباب لصنع مساحات المستقبل"، 12:00-16:00، ملتقى نيكسوس للإنسان وكوكب الأرض، منطقة الفرص
-الاحتفال باليوم العالمي للمدن، ثلاث فعاليات تنعقد جميعها في منطقة نيكسوس الشمالية والجنوبية، للمتخصصين، 10:00-14:00، حلقة الشباب، 10:00- 21:00، الحدث الرئيسي، 14:00-18:00
-المجلس العالمي- هندسة مدينة متوازنة، 16:00-18:00، جناح أستراليا
-برامج فعاليات منطقة أفضل الممارسات العالمية: تسليط الضوء على نجاح التنمية الحضرية والريفية
- الساعة 15:00-17:00، ملتقى الإنسان وكوكب الأرض
-مؤتمر "تسليط الضوء على أفريقيا"، يومان من التركيز على البنية التحتية لأفريقيا، 10:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 2A المجمع الجنوبي
-ندوة: مدن خضراء، شعوب خضراء، 15:30، جناح بولندا
-مبادئ الشارقة للتخطيط العمراني الصديق للطفل، 11:00-13:00، مركز الأمم المتحدة، منطقة الفرص
-سيرك أو سوميت، عرض السيرك، 13:00-13:30، حديقة الفرسان
-حفل الهالوين "مودرا": حفل مخصص للاحتفال بالهالوين مع مجموعة من فناني الدي جي المحليين، 10:00، جناح الاستدامة
-الهالوين في إكسبو: موسيقى الهالوين، الاحتفال بالهالوين على المسرح وعبر الشاشات، 19:00، 21:00، 22:00، مسرح دبي ميلينيوم
-حفل موسيقي لعازفي إكسبو من أيرلندا، 19:00-21:15، منصة اليوبيل
-ورشة عمل الهالوين المخيفة، 11:00، مخبز ومدرسة طهي "بريد أهيد"، منطقة الفرص
-يوجا الهالوين مع مايا بلو، 20:10، المسرح الرياضي العالمي
1 نوفمبر
-اليوم الوطني لأنتيغوا وباربودا، 10:15، ساحة الوصل
-سلسلة إكسبو لايف: التأثير المضاعف لمواقد الطهي الموفرة للطاقة، 17:00-18:00، جناح مبدعون في الخير
-منتدى التنمية الحضرية والريفية للأعمال، 09:00-17:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 1A المجمع الشمالي
-المجلس العالمي للمرأة، ضمان إمكانية الوصول إلى الموارد في المناطق الحضرية والريفية، 15:00-16:30، جناح المرأة
-تحديد التحديات العالمية للمناطق الريفية باستخدام القرى الذكية، 18:00-20:00، جناح تيرّا ، منطقة الاستدامة
-قمة الاقتصاد العالمي (اليوم الأول)، 09:00-18:00، مركز دبي للمعارض
2 نوفمبر
-الاحتفال باليوم الوطني لميكرونيزيا، وبيوم الشرف لمنظمة التعاون الإسلامي
-الساعة 10:15، ساحة الوصل
-الترشيد لأجل الأمل: الحلول وسبل العيش المحلية المستندة إلى الطبيعة
-الساعة 14:00-15:00، جناح نيكسوس للإنسان وكوكب الأرض
-المجلس العالمي: مدن في طريقها للحراك، 16:00-18:00، جناح الهند
-سلسلة إكسبو لايف المؤثرة: إثبات أهمية الإدارة المستدامة للنفايات البيولوجية
-الساعة 14:00-15:00، جناح مبدعون في الخير
-سلسلة إكسبو لايف المؤثرة: سبل أكثر اخضرارا لتحريك الأشياء
-الساعة 17:00-18:00، جناح مبدعون في الخير