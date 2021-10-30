فعاليات إكسبو من 30 أكتوبر إلى 2 نوفمبر

المصدر: دبي -البيان

أعلن إكسبو 2020 دبي عن الفعاليات والبرامج والأنشطة الرئيسية من 30 أكتوبر الجاري ولغالية 2 نوفمبر المقبل، وأبرزها:



اليوم الوطني لجمهورية مصر العربية

-مراسم رفع العلم، 10:15، ساحة الوصل

مصر: الفرقة القومية للفنون الشعبية

-استعراض موسيقي للرقص الشعبي المصري المليء بالبهجة والحماس، بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية مصر العربية

-الساعة 17:00-19:00، مسرح دبي ميلينيوم



حفل الفنان عمرو دياب

-سيتم إحياء اليوم الوطني لجمهورية مصر العربية، بحفل الفنان عمرو دياب أحد أكبر النجوم في مصر والعالم العربي

-الساعة 20:00-23:00، مسرح اليوبيل



هارلم غلوبتروترز

-لا تفوتوا العرض الثاني لفريق كرة السلة الأمريكي الاستعراضي هارلم غلوبتروترز

-الساعة 18:45، الملعب الرياضي متعدد الأغراض



الصباح في بيت الهامور

-سيزرع بيت الهامور أول قطعة منحوتة من الحيز المرجاني الموسع

-فرصة للالتقاء بفناني بيت الهامور

-الساعة 09:30-12:00، بيت الهامور، منطقة الفرص



أوروبا عاصمة الثقافة- معرض

-سيتم على هامش الفعالية عقد منتدى "بناء الأماكن المستدامة والشاملة"من 11:00 إلى 12:30، يليه انعقاد منتدى "خلق الصلة بين المناطق المزدحمة والمناطق غير المكتظة بالسكان" وذلك من 16:00 إلى 16:45

-سينعقد المنتديان في الجناح الإيطالي



هنغاريا: إسزينيكا

-سيقدم عازفو فرقة إسزينيكا عرضا يتضمن تقديم الموسيقى الشعبية، والجاز، والمعزوفات الكلاسيكية

-الساعة 19:00-21:00، مسرح دبي ميلينيوم



صربيا: عرض باليه "الخطايا السبع المميتة"

-قصة رجل عصري انقلب إلى الجانب المظلم

-الساعة 20:00-20:45، مسرح دبي ميلينيوم

ماليزيا: طائرتي الورقية تحلق مثل الفراشات

-من أجل الزوار الصغار، سيتم تقديم هذا العرض في إكسبو خلال عطلة الأسبوع الأخيرة من كل شهر، ونرحب بـ ـ50 مشتركا

-الساعة 18:00-19:30، حديقة الفرسان

عرض حلوى "الدوناتس" الخاصة بالهالوين

-استمتعوا بتناول البيتزا وحلوى الدوناتس فيما تشاهدون عرضا للطهي

-الساعة 11:00، مخبز ومدرسة طهي "بريد أهيد"، منطقة التنقل



الفعاليات المقبلة





31 أكتوبر



-العيد الوطني لفنلندا، 10:15، ساحة الوصل، مع الإحاطة الإعلامية، 13:45، مركز إكسبو الإعلامي

-الحدث الرئيسي لأسبوع التنمية الحضرية والريفية، "مكان للجميع: أصوات الشباب لصنع مساحات المستقبل"، 12:00-16:00، ملتقى نيكسوس للإنسان وكوكب الأرض، منطقة الفرص

-الاحتفال باليوم العالمي للمدن، ثلاث فعاليات تنعقد جميعها في منطقة نيكسوس الشمالية والجنوبية، للمتخصصين، 10:00-14:00، حلقة الشباب، 10:00- 21:00، الحدث الرئيسي، 14:00-18:00

-المجلس العالمي- هندسة مدينة متوازنة، 16:00-18:00، جناح أستراليا

-برامج فعاليات منطقة أفضل الممارسات العالمية: تسليط الضوء على نجاح التنمية الحضرية والريفية

- الساعة 15:00-17:00، ملتقى الإنسان وكوكب الأرض

-مؤتمر "تسليط الضوء على أفريقيا"، يومان من التركيز على البنية التحتية لأفريقيا، 10:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 2A المجمع الجنوبي

-ندوة: مدن خضراء، شعوب خضراء، 15:30، جناح بولندا

-مبادئ الشارقة للتخطيط العمراني الصديق للطفل، 11:00-13:00، مركز الأمم المتحدة، منطقة الفرص

-سيرك أو سوميت، عرض السيرك، 13:00-13:30، حديقة الفرسان

-حفل الهالوين "مودرا": حفل مخصص للاحتفال بالهالوين مع مجموعة من فناني الدي جي المحليين، 10:00، جناح الاستدامة

-الهالوين في إكسبو: موسيقى الهالوين، الاحتفال بالهالوين على المسرح وعبر الشاشات، 19:00، 21:00، 22:00، مسرح دبي ميلينيوم

-حفل موسيقي لعازفي إكسبو من أيرلندا، 19:00-21:15، منصة اليوبيل

-ورشة عمل الهالوين المخيفة، 11:00، مخبز ومدرسة طهي "بريد أهيد"، منطقة الفرص

-يوجا الهالوين مع مايا بلو، 20:10، المسرح الرياضي العالمي



1 نوفمبر



-اليوم الوطني لأنتيغوا وباربودا، 10:15، ساحة الوصل

-سلسلة إكسبو لايف: التأثير المضاعف لمواقد الطهي الموفرة للطاقة، 17:00-18:00، جناح مبدعون في الخير

-منتدى التنمية الحضرية والريفية للأعمال، 09:00-17:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 1A المجمع الشمالي

-المجلس العالمي للمرأة، ضمان إمكانية الوصول إلى الموارد في المناطق الحضرية والريفية، 15:00-16:30، جناح المرأة

-تحديد التحديات العالمية للمناطق الريفية باستخدام القرى الذكية، 18:00-20:00، جناح تيرّا ، منطقة الاستدامة

-قمة الاقتصاد العالمي (اليوم الأول)، 09:00-18:00، مركز دبي للمعارض



2 نوفمبر



-الاحتفال باليوم الوطني لميكرونيزيا، وبيوم الشرف لمنظمة التعاون الإسلامي

-الساعة 10:15، ساحة الوصل

-الترشيد لأجل الأمل: الحلول وسبل العيش المحلية المستندة إلى الطبيعة

-الساعة 14:00-15:00، جناح نيكسوس للإنسان وكوكب الأرض

-المجلس العالمي: مدن في طريقها للحراك، 16:00-18:00، جناح الهند

-سلسلة إكسبو لايف المؤثرة: إثبات أهمية الإدارة المستدامة للنفايات البيولوجية

-الساعة 14:00-15:00، جناح مبدعون في الخير

-سلسلة إكسبو لايف المؤثرة: سبل أكثر اخضرارا لتحريك الأشياء

-الساعة 17:00-18:00، جناح مبدعون في الخير



