أكاديمية سيف بن زايد تعرض نظام المحاكاة التدريبي للسائقين في «إكسبو 2020»

المصدر: دبي - البيان

يشارك مركز التدريب الافتراضي بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية ضمن منصة وزارة الداخلية في معرض «إكسبو 2020 دبي»، ويعرض نظام محاكاة للقيادة الافتراضية الآمنة.

ويهدف النظام إلى تثقيف وتوعية الجمهور بقوانين القيادة والمخالفات المرورية بإمارة أبوظبي وتوضيح سبل التدريب على بروتوكولات القيادة بالتعاون مع مديرية المرور والدوريات في قطاع العمليات المركزية.

وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية على دور المركز وجهوده في عرض أنظمة المحاكاة لتثقيف الزوار وتوعيتهم مرورياً خلال زيارتهم لمنصة شرطة أبوظبي في المعرض.

وأوضحت المقدم الدكتورة الشيماء طالب حسين نائب مدير مركز التدريب الافتراضي، أن جهاز المحاكاة من مشاريع المركز ضمن جهوده في الاستعانة بالتقنيات الحديثة في تصميم البرامج والتمارين التدريبية، مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز وأنظمة المحاكاة والذكاء الاصطناعي.

وذكرت أنه تتاح الفرصة للجمهور من مختلف الأعمار للمشاركة في تجربة المحاكاة الممتعة والشيقة للقيادة على طرقات دولة الإمارات العربية المتحدة، باستخدام سيارة الشرطة والإلمام بقواعد القيادة الصحيحة ونظام المخالفات وقيمتها المالية والنقاط المرورية التي يحصل عليها الشخص عند ارتكاب المخالفات، كما يتم تسليم المشاركين من مجتازي اختبار القيادة بنجاح شهادة مشاركة صادرة من المركز.