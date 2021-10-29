«تكاتف».. متطوعون يسهمون في نجاح «أقدر» العالمية

المصدر: دبي - وام

يؤدي متطوعو برنامج «تكاتف للتطوع الاجتماعي» التابع لمؤسسة الإمارات دوراً حيوياً، ضمن فعاليات الدورة الرابعة من قمة «أقدر» العالمية في جناح «فزعة»، حيث تتلاقى العقول وتتبادل الثقافات لصناعة المستقبل المشرق، وذلك بتعزيز مفهوم المواطنة الإيجابية العالمية، وتمكين فرص الاستثمار المستدام.

ويقوم متطوعو البرنامج، من خلال استقبالهم ضيوف قمة «أقدر» بجناح «فزعة» في «إكسبو 2020 دبي» بالترحيب بهم وتعريفهم ببرامج القمة المختلفة والمتنوعة من الورش والحوارات التدريبية والمساعدة في التنظيم، والإشراف على سير العمل اليومي في خلال فعاليات القمة اليومية.

وأعرب مهنا المهيري المدير التنفيذي للعمليات لمؤسسة الإمارات عن تقديره لجهود المتطوعين وتعاونهم في تحقيق المشاركة في قمة «أقدر» العالمية، التي تتماشى مع الأهداف ورؤية الحدث العالمي الكبير «إكسبو 2020 دبي».

وقال: إن المتطوعين من الشباب- ذكور وإناث - أثبتوا كفاءة وقدرة على تحمل المسؤولية، بملامح التطور ومسيرة التقدم، التي تشهدها الدولة، وخاصة على كل المستويات، حيث إنهم يلعبون دوراً مهماً وأساسياً في هذه القمة العالمية.

وأضاف: إن الأعمال التطوعية تعتبر من مظاهر تقدم الدول والشعوب، لأنها مساهمة فاعلة من الأفراد ومنظمات المجتمع المدني في ترسيخ مجموعة من القيم الحضارية في مقدمتها التكافل والتضامن بين مختلف الفئات، مشيراً إلى أن المتطوعين في مقر جناح «فزعة» يعكسون هذا المفهوم خلال ممارساتهم اليومية ولقاءاتهم مع زوار الجناح.

وتعد قمـة «أقدر» العالمية إحدى مبادرات برنامج خليفة للتمكين- أقدر وهي منصـة عالمية للقادة وصناع القـرار والخبراء والمتخصصيـن والشـركات والمؤسسات الرائدة من جميع أنحاء العالم للتلاقي والحوار ومناقشـة القضايا المحلية والعالميـة المتعلقـة بتمكيـن المجتمعات بأبعادها الإنسانية والثقافية والفكرية مع توفير مستقبل مشرق ومزدهر للأفراد وضمان الأمن والاستقرار والازدهار لكل المجتمعات في جميع أنحاء العالم.