جامعة الإمارات تقدم نماذج «المواطنة الإيجابية» في قمة «أقدر»

المصدر: دبي- وام

تشارك جامعة الإمارات، في فعاليات النسخة الرابعة من ‏قمة «أقدر العالمية»، التي تستمر حتى يوم غد، تحت شعار «المواطنة الإيجابية العالمية - تمكين فرص الاستثمار ‏المستدام»، بالتزامن مع ‏الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي».

وتأتي مشاركة الجامعة في القمة، في سياق تعزيز المواطنة الإيجابية والأخوة الإنسانية، ‏وتقديم نماذج وأبحاث ودراسات علمية، حول مفهوم ‏المواطنة الإيجابية العالمية، في معالجة الأزمات والكوارث (جائحة ‏«كورونا» نموذجاً)، ودور المواطنة الإيجابية في العمل الإنساني، ‏والتمكين المعرفي والرقمي، ودوره في تعزيز المواطنة الإيجابية ‏العالمية، إضافة إلى دور الشركات الخاصة الوطنية والعالمية، ‏في تعزيز فرص الاستثمار المستدام، ودور المؤسسات الوطنية ‏والدولية، في تعزيز مفهوم المواطنة الإيجابية، وبنية العلوم ‏الحديثة، وانعكاساتها على مفاهيم المواطنة الإيجابية العالمية.‏

مشاريع‏

وتستعرض كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة ‏الإمارات، خلال القمة، عدداً من المشاريع البحثية والعلمية ‏لأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، وجهود ‏الجامعة، ودورها في كيفية التغلب على جائحة «كورونا»، و‏الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها. ‏

وأوضح الدكتور عثمان رنتوي بواتينج الأستاذ المشارك في ‏العلوم السياسية والعلاقات الدولية بقسم الحكومة والمجتمع، بكلية ‏العلوم الإنسانية والاجتماعية، أن المشاركة في الحدث ‏العالمي، تهدف إلى استعراض عدد من الأبحاث والدراسات المتعلقة ‏بمحور الدبلوماسية والقوة الناعمة، حيث قدم بحثاً علمياً بعنوان ‏‏«ظهور دولة الإمارات العربية المتحدة كقوة ناعمة عالمية: ‏الاستراتيجيات الحالية وتحديات المستقبل»، استعرض فيه مصطلح ‏وتعريف القوة الناعمة، وعناصرها المكونة لها، وكيفية تفعيل ‏القوة الناعمة، باستخدام مؤشرات ومقاييس علمية للقوة الناعمة، ‏والمرتبطة بالمشروع، والحضارة، والرقمنة والحكومة‏، والمشاركة العالمية، لقياس قدرات القوة الناعمة، لتكون دولة ‏الإمارات العربية المتحدة نموذج هذه الدراسة.‏

دراسات

من جهته، استعرض الطالب والباحث محمد النعيمي من قسم ‏الحكومة والمجتمع، في عرض تعريفي بعنوان «الإنسانية ‏الإماراتية في عصر ‏COVID-19‎ ‏»، دور دولة الإمارات الإنساني في التعاطي مع جائحة «كورونا»، على ‏المستوى العالمي، فيما شاركت الطالبة شمة المنصوري من قسم ‏علم الاجتماع، بدراسة استقصائية بعنوان «قيمة كبار السن في ‏عيون الشباب الإماراتيين»، والتي هدفت إلى معرفة التغيرات ‏الاجتماعية التي تطرأ على كبار السن، من وجهة نظر الشباب ‏الإماراتي.‏

وخلصت الدراسة إلى أن شباب الإمارات، ينظر لكبار السن بنظرة ‏إيجابية، بغض النظر عن المتغيرات المحيطة بالمجتمع، على مستوى ‏الأسر الممتدة والصغيرة في المجتمع، كما كشفت نتائج الدراسة، ‏بعض المؤشرات المرتبطة بهذا التأثير، من حيث المكان «مدينة أو ‏قرية»، ومستوى دخل الفرد، حيث أظهرت أن العائلة الممتدة، تحظى ‏باهتمام ورعاية كبار السن أكثر من الفئة الأخرى، ومنها نصل إلى ‏أن شباب دولة الإمارات، لديهم اهتمام أكبر بالمحافظة على القيم ‏الموروثة، والعادات والتقاليد، بما يعزز من المواطنة الإيجابية. ‏

من جانبها، أوضحت الدكتورة تاتيانا كارابشوك الأستاذ ‏المشارك في قسم الحكومة والمجتمع «أن هناك العديد من الأبحاث ‏والدراسات والنماذج، التي تعزز قيم التسامح والتعاون الإيجابي، ‏ضمن محاور القمة التي سيستعرضها طلبة وأعضاء الهيئة ‏التدريسية المشاركون في هذه القمة، حيث تشارك الطالبة لطيفة ‏الكعبي من قسم علم الاجتماع في محور «الإيجابية الدولية ‏والمواطنة».