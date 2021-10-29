«تحدي دبي للياقة» ينطلق اليوم بفعاليات رياضية حافلة

المصدر: دبي - البيان

يدشن «تحدي دبي للياقة»، فعالياته اليوم، ويستمر حتى 27 نوفمبر المقبل، حيث يتطلع إلى تحطيم الرقم القياسي في عدد المشاركين في نسخته الخامسة.

ويهدف تحدي دبي للياقة، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، لأول مرة 2017، إلى تشجيع جميع سكان دبي وزوّارها، على ممارسة الرياضة يوميّاً، لمدة 30 دقيقة، على مدى 30 يوماً، وشهدت وجود 4.5 ملايين مشارك، في 4 دورات سابقة.

وتشمل فعاليات وأنشطة رياضية متنوعة لكافة الأعمار والقدرات البدنية، في ثلاث قرى للياقة، هي «إكسبو 2020»، و«كايت بيتش»، و«حديقة مشرف»، إضافة إلى 14 مركزاً للياقة البدنية، في جميع أنحاء دبي، والفعاليات الرياضية الكبرى في نهاية كل أسبوع، بالإضافة إلى الآلاف من الحصص الرياضية والافتراضية المجانية، مع مجموعة من أفضل محترفي اللياقة البدنية.

تتضمن أبرز فعاليات النسخة الخامسة، تحدي دبي للدراجات الهوائية 5 نوفمبر المقبل، وتحدي إكسبو للجري 19 نوفمبر، بمشاركة أكثر من 5 آلاف مشارك، وتحدي دبي للجري، على شارع الشيخ زايد 26 نوفمبر.

وتم الكشف عن كافة تفاصيل تحدي دبي للياقة، خلال مؤتمر صحافي، عقد عن طريق برنامج «زووم»، أول أمس. وتقدم قرية إكسبو لزوارها، مساحة 5،400 متر مربع، لإقامة أنشطة اللياقة البدنية المصممة خصيصاً لممارسة التمارين الرياضية، حيث تتوفر صالة رياضية بجوار بوابة «جناح التنقل» في «إكسبو»، وملعب كرة قدم خماسي، وملعب متعدد الاستخدامات.

يعد تحدي دبي للدراجات الهوائية، برعاية مجموعة «دي بي وورلد»، أحد أبرز الفعاليات هذا العام، حيث من المتوقع أن ينضم عشرات الآلاف من عشاق هذه الرياضة، لقيادة دراجاتهم الهوائية على شارع الشيخ زايد، ويقام التحدي، الجمعة 5 نوفمبر المقبل.

تشهد الدورة الخامسة، انطلاق النسخة الافتتاحية من كأس دبي للبادل تنس. حيث يتضمن هذا الحدث الجديد، جدولاً حافلاً من المباريات الاستعراضية في أبراج الإمارات، على مدار ثلاثة أيام. كما سيضم نخبة من أفضل اللاعبين المحترفين في العالم، بالإضافة إلى بطولة مخصصة للاعبين الهواة، من مختلف المستويات.