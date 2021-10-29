«قمة سات إكسبو» تبحث تطوير جهود الإغاثة

المصدر: دبي - البيان

تطرّق المتحدثون في قمة سات إكسبو ضمن إطار معرض كابسات إلى دور قطاع الأقمار الاصطناعية وشبكات الجيل الخامس بتوفير استجابة طارئة للمساعدات الإنسانية وجهود الإغاثة في حالات الكوارث.

وقال الدكتور فوزي أمين، رئيس بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لدول التعاون إن شبكات الجيل الخامس يمكن أن تساعد في توسيع نطاق وصول اللاجئين في مختلف أنحاء العالم إلى خدمات التعليم الإلكترونية.

وتحدث رياز لامك، مدير البرامج الدولية لشهادات المساعدات الإنسانية والاستجابة والتدريب في حالات الكوارث في اتحاد جي في إف، الاتحاد العالمي غير الربحي الوحيد في قطاع الأقمار الاصطناعية، إلى الوفود الحاضرة في القمة قائلاً: «تتمتع شبكات الجيل الخامس وتقنية إنترنت الأشياء بإمكانات وآفاق واعدة من حيث قابلية نشرها والاستفادة منها للمساعدة في حالات الكوارث.

وبالطبع، سيتم أولاً إدخال حلولهما حيز الاستخدام التجاري قبل الاستفادة منهما في المساعدات الإنسانية والاستجابة والتدريب في حالات الكوارث. وتُعد الأقمار الاصطناعية أفضل وسائل التواصل في حالات الكوارث نظراً لموثوقيتها العالية، لذا لا شك أننا سنستفيد من إمكانية وصلها مع شبكات الجيل الخامس».