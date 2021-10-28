رئيس سيشيل يشهد احتفال بلاده بيومها الوطني في إكسبو 2020

المصدر: وام

شهد رئيس جمهورية سيشيل وافل رامكالاوان، اليوم، احتفال بلاده بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، وسط مجموعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية، من بينها العروض التي تبث مباشرة في ساحة الوصل وجناح سيشيل، وفي جميع أنحاء الحدث الدولي.

واستقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، الرئيس وافل رامكالاوان مرحباً بمشاركة سيشيل في أهم حدث ثقافي وحضاري على مستوى العالم والذي يقام في المنطقة للمرة الأولى.

ووصف الرئيس وافل رامكالاوان إكسبو 2020 دبي، بأنه نموذج للترابط والتواصل بين دول العالم، وقال إن هذا التجمع الهائل الذي يضم 192 دولة من شأنه أن يغرس روح الريادة والابتكار والتعاون لتلبية احتياجات كوكبنا الحالية والمستقبلية.

وأضاف: إذا استفدنا من كامل الإمكانات الفريدة التي يقدمها هذا الحدث العظيم لتحقيق تواصل غير مسبوق بين دول العالم والتعاون في ما بينهم، فسيصبح إكسبو 2020 المحطة الأهم لتقديم الحلول لكافة مشكلات كوكبنا، كما أن هذا الحدث الكبير يعقد في المكان والزمان المناسبين للقاء المبتكرين والمفكرين وأصحاب الأعمال في مكان واحد.

وأشار الرئيس رامكالاوان إلى أن جناح سيشيل شهد عدداً كبيراً من الزوار، ما يحقق الهدف الأساس لمشاركة بلاده وسط هذا العدد الكبير من الدول.

وقال فخامته: لقد ساعد هذا الجناح كثيرين على التعرف على سيشيل واكتشاف ما بها، ونأمل أن يكون إكسبو 2020 دبي انطلاقة لتعاون مهم مع دولة الإمارات ودول العالم.

وأضاف: أثق في قدرتنا على جذب آلاف الزوار إلى سيشيل، ونأمل أن يختار الكثيرون سيشيل لتكون مقصداً لهم في زياراتهم المقبلة.

من جانبه، أعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عن شكره وامتنانه للرئيس وافيل رامكالوان رئيس جمهورية سيشيل والسيدة الأولى ليندا رامكالوان وجين كالود أدريان سفير سيشيل لدى الدولة المفوض العام لبلاده في إكسبو 2020 دبي وفريقه على مشاركة سيشيل الاستثنائية في هذا الحدث الدولي الهام، وقال معاليه: نجتمع معًا في إكسبو 2020 دبي للاستفادة من خبراتنا المشتركة والمشاركة في الحوارات والتعاون من أجل صنع عالم جديد لنا وللأجيال القادمة.

وأشار معاليه إلى أن الإمارات تتطلع خلال إكسبو 2020 دبي إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع جميع دول العالم، وبالنظر إلى أن سيشيل شريك تجاري مهم لدولة الإمارات نأمل في البناء على الشراكات القائمة بين بلدينا من خلال إكسبو 2020 دبي بهدف تعزيز جهودنا التعاونية عبر مختلف القطاعات بما في ذلك السياحة والبنية التحتية والإسكان والنقل والطاقة المتجددة.

وأضاف أن جزر سيشيل تحتل مكانة رائدة في مجالات التنوع البيولوجي وحماية البيئة حيث تعرض لزوار الحدث الدولي مختلف مبادراتها المستدامة وتتشارك أفضل الممارسات في الحفاظ على المحيطات وحماية البيئة تحت شعار "طبيعة الكنز".

كما تتيح سيشيل من خلال جناحها التعرف على أولوياتها الاقتصادية بطريقة فريدة بما في ذلك المنطقة الزرقاء لتعزيز الاستثمارات في الاقتصاد الأزرق مع تسليط الضوء أيضاً على المناطق المحمية مثل وادي ماي ومختبر حي الذي يعرض ثاني أكبر شعاب مرجانية في العالم "ألدابرا".

ويقع جناح سيشيل في منطقة التنقل وهو مصمم على هيئة لغز البحث عن الكنز، ويعرض جمال طبيعة سيشيل، وتاريخ جزرها البالغ عددها 115 جزيرة، كما يبرز الخطوات المتخذة لحماية تلك الجزر، ويقدم للزوار الفرصة للمشاركة في حمايتها.

وصمم الجناح لغرس شعور المسؤولية في نفوس الزوار تجاه الحفاظ على الطبيعة وتقدير قيمتها، ويستمد فعالياته من أساطير الكنوز المفقودة في سيشيل وثقافة البحث عن الكنز، فتجد العديد من الكنوز في جناح سيشيل.

ويقدم جناح سيشيل كذلك رحلة "تحت أعماق البحار" التي تستعرض لزوار إكسبو 2020 دبي التقنيات الجديدة التي تضع الابتكار في صميم المحافظة على البيئة البحرية.

وتعد الأيام الوطنية والفخرية في إكسبو 2020 دبي، لحظات للاحتفال بكل المشاركين الدوليين الذين زاد عددهم على 200 جهة مشاركة، وتسليط الضوء على ثقافتهم وإنجازاتهم واستعراض أجنحتهم وبرامج فعالياتهم.

وانطلقت الاحتفالات بسيشيل الأربعاء الفائت؛ فأحيت فرقة "ذا ريليشنز" المكونة من 9 فنانين من سيشيل حفلاً موسيقياً في منصة اليوبيل في إكسبو 2020، حيث قدمت الفرقة بقيادة ميا، المغني الرئيس للفرقة عرضاً مذهلاً تضمن موسيقى الكريول وسيجا، ما أسعد الجمهور الذي تفاعل بشكل حيوي ولوح الكثيرون بعلم سيشيل.

ويُقام إكسبو 2020 دبي حتى 31 مارس 2022، ويدعو الزوار من جميع أنحاء العالم لنصنع معاً عالماً جديداً، في ستة أشهر من الإبداع البشري، والابتكار، والتقدم، والثقافة.