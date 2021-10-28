وزيرة خارجية ليسوتو: تنظيم إكسبو 2020 دبي درس لدول العالم

المصدر: وام

أشادت وزيرة خارجية مملكة ليسوتو ماتسيبو راماكو، بالعلاقات الجيدة والتعاون الثنائي بين بلادها ودولة الإمارات، مهيبة بالجهود التي بذلتها دولة الإمارات لعقد الحدث الدولي المهم إكسبو 2020 دبي، والمنهجية التي تعاملت بها مع جائحة كوفيد 19، معتبرة ذلك مثالاً للعمل الجماعي والتعاون من أجل تحقيق الاستقرار، وهذا هو السبب الذي جعل دولة الإمارات بهذا التقدم اليوم.

وقالت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، إن مشاركة بلادها في إكسبو 2020 دبي بوفد يترأسه ملك ليسوتو، دليل على اهتمام مملكة ليسوتو بتوطيد العلاقات مع دولة الإمارات، وما يتمتع به ملك ليسوتو من علاقات صداقة وثيقة مع القيادة الرشيدة في الإمارات وهو ما ترجمه احتفال بلادها بعيدها القومي هنا في إكسبو 2020 دبي.

وأضافت أن إكسبو 2020 دبي يمثل إحدى أهم أولويات بلادها من أجل تعزيز التعاون الثنائي، مؤكدة رغبة ليسوتو في الاستفادة من نموذج الإمارات العربية المتحدة الناجح، مع التمسك بأحلام وقيم المؤسسين وبالتالي نحذو حذو الإمارات في جهودنا لبناء دولة ليسوتو وتطويرها.

وأعربت عن إعجابها وتثمينها لدعم القيادة الرشيدة في الإمارات للمرأة متعبرة أن تنظيم إكسبو بهذا الحجم رغم جائحة كوفيد 19 عمل رائع، وهو فرصة مفتوحة للدول الأخرى للتعلم من دولة الإمارات لتعزيز الاستقرار ودعم الشعوب لتتمكن من الحياة بشكل طبيعي، حيث تمكنت دولة الإمارات من التغلب على التحديات المصاحبة للجائحة وتنظيم هذا الحدث الكبير.

كما أشارت إلى أن مشاركتهم في إكسبو 2020 دبي، تتبنى تحقيق شعار الحدث العالمي "تواصل العقول وصنع المستقبل"، إذ نسعى إلى تقليد ما فعلته الإمارات ونقول لأنفسنا أننا نستطيع تحقيق ذلك، حيث يمكن أن تنظر إلى ما فعلته الإمارات التي أصبحت أهم مركز جذب في العالم؛ لأن ما فعلوه هو الإيمان بفكرة بناء الدولة وجعلها دولة عظيمة بالاعتزاز بقيمك وهويتك.

وأشارت وزيرة الخارجية في مملكة ليسوتو، إلى أن وفد بلادها في إكسبو 2020 يتضمن ممثلين عن القطاع الخاص في ليسوتو وممثلين من بيئة الأعمال وذلك لعقد محادثات مع رجال الأعمال المشاركين في إكسبو 2020 دبي، كما يشمل الوفد مسؤولين في التعاون الدولي وقادة أعمال وأصحاب مشروعات صغيرة ومتوسط بهدف المجيء إلى هنا وفهم كيف استطاعت الإمارات العربية المتحدة بناء القطاع الخاص. مضيفة: "نعتقد أننا كحكومة لا يمكننا بناء الاقتصاد وحدنا ولكننا بحاجة إلى تعاون القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد ولدينا مشروعات ممتازة نسعى لعرضها هنا ونعتقد أننا إذا تمكنا من تحقيقها سيسهم ذلك في تعزيز اقتصاد ليسوتو".

وقالت إن حكومة ليسوتو أسست لجنة البنية التحتية للحديث مع القطاع الخاص بشأن الاستثمار في ليسوتو، كما أن الحكومة تسعى إلى منح تسهيلات للقطاع الخاص للاستثمار في المملكة، إضافة إلى عقد محادثات في الإمارات بشأن دعم ليسوتو فيما يخص مشروعات البنية التحتية.

وأكدت في ختام حوارها عزم بلادها على إعادة بناء اقتصادها، رغم تأثرها بتداعيات الجائحة، حيث يمكنهم أن يفعلوا ذلك وأن يتعلموا مما فعلته دولة الإمارات.