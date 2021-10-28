إكسبو 2020 دبي يشهد إطلاق مسابقة للتصوير الفوتوغرافي محورها الاستدامة

المصدر: وام

احتضن إكسبو 2020 دبي، اليوم، إطلاق مسابقة "لحظات تستحق التوثيق" للتصوير الفوتوغرافي التي تأتي ثمرة للتعاون بين "كانون" وجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، والتي تهدف إلى توفير منصة لجميع الأشخاص من أجل تسخير قوة سرد القصص المرئية في سبيل إحداث تغيير إيجابي، وتركز المسابقة على الاستدامة التي تعد إحدى الركائز الأساسية لشركة "كانون" وإحدى موضوعات معرض إكسبو 2020 دبي وستسمح للمشتركين بعرض ما يمثله مستقبل الكوكب بالنسبة لهم.

ويمكن لجميع عشاق التصوير الفوتوغرافي من جميع أنحاء العالم ممن تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق المشاركة في المسابقة، كما تقدم لهم جوائز تشمل 8000 دولار أمريكي نقداً وعملات ذهبية ومعدات من "كانون".

وينضم المشاركون إلى تحد لالتقاط وتقديم خمس صور تعكس مبادئ الاستدامة ضمن أي من الجوانب الأربع لقضايا الاستدامة العالمية: الاقتصادية والإنسانية والبيئية والاجتماعية.

تقوم الجائزة على قدرة المشاركين على الإبداع وتنقسم فئات المشاركة إلى "اللحظات التي تصنعنا" الجانب البيئي، و"اللحظات التي تشفينا" الجانب الإنساني، و"اللحظات التي تنقذنا" الجانب الاجتماعي، و"اللحظات التي تطورنا" الجانب الاقتصادي، ويمكن تقديم المشاركات عبر موقع الويب الخاص بشركة "كانون".

وسيتولى تحكيم المسابقة لجنة دولية تضم العديد من أصحاب الخبرات، وستعرض الصور الخاصة بالفائزين ضمن معرض افتراضي يستضيفه موقع كانون الإلكتروني، إضافة إلى إقامة معرض فعلي في جناح الاستدامة في إكسبو 2020 دبي.

تأثير مستقبلي

وقال فينكاتاسوبرامانيان هاريهاران المدير التنفيذي لكانون الشرق الأوسط وتركيا خلال مؤتمر صحفي، اليوم: أطلقنا مسابقة التصوير الفوتوغرافي العالمية "لحظات تستحق التوثيق" في إكسبو 2020 دبي وستؤثر هذه القضية في مستقبلنا وهذا هو السبب في أننا نريد إشراك العالم وأن ننظر من خلال أعين أكبر عدد ممكن من الناس وأن نشاركهم رؤيتهم لما يعنيه مستقبل الكوكب لهم وستساعد هذه المبادرة أفراد المجتمع على رؤية الصورة الأكبر وكيف يمكن للاستدامة أن تؤطر كل جانب من جوانب حياتنا.

تحديات وحلول

من جانبه، قال علي خليفة بن ثالث، الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، إن المسابقة ستخرج المصورين من الإطارات الموضوعية المحدودة إلى فضاء التفكير في صناعة مستقبل أفضل للبشرية، فقط المصورون المحترفون والمبدعون هم القادرون على تشخيص التحديات واقتراح الحلول بأساليب تحمل قيمة عملية حقيقية قابلة للتطبيق وذلك من خلال "لحظات" مصورة مدهشة وملهمة ومفعمة بالمعاني البليغة والدلالات المازجة بين جماليات المشهد وقوة التعبير.

حماية الكوكب

بدورها، أشارت مرجان فريدوني الرئيس التنفيذي لتجربة الزائر في إكسبو 2020 دبي، إلى أن توحيد الجهود بين "كانون" وجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي من خلال إطلاق مسابقة "لحظات تستحق التوثيق" يمثل خطوة إيجابية نحو إنشاء بادرة من شأنها أن تساعد المجتمعات على فهم وإدراك أهمية حماية الكوكب والحفاظ عليه ونحن نؤمن بقوة الفن والإبداع في إيصال هذه الرسالة وهذا ما يدفعنا لنكون شركاء في هذه المبادرة.