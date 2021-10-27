كرة قدم الشوارع البرازيلية.. عنوان الطموح لغد أفضل

المصدر: دبي – رشا عبد المنعم

لم تنفصل الساحرة المستديرة يوماً عن أحلام وتطلعات الشارع البرازيلي الذي دأب أبناؤه على ممارستها، فمن شوارعها انطلق النجم الأسطوري بيليه لتسديد أهدافه والجمهور من حوله يهتف باسمه فكان له المجد وكانت للبرازيل الشهرة والإنجازات، إذ كانت بداية كل نجم من الشارع في أحياء البرازيل الشعبية التي قاومت الفقر بأحلام التألق واللعب مع نجوم السامبا في المستقبل.

انعدام المساحات يستغله الطفل البرازيلي فهو يستطيع أن يتحرك مع الكرة ويسيطر عليها في المساحات الصغيرة ويمرر ويراوغ لكي يتحكم بها أكثر ليس كـ11 ضد 11 بالطبع ولكن 6 ضد 6 أو 3 ضد 3 مثل أي شخص لعب كرة القدم كطفل.

وإذا قرر الهروب من هذا الاختناق السكني فيتوجه للشاطئ وهو ما يجعل أيضاً لاعبي الكرة أكثر قدرة على التحكم بالكرة بسبب الرمال كركض وتمرير شيء يجعلك أفضل على العشب الأخضر.

أي أن النشأة والظروف والطبيعة تجعل الشاب البرازيلي مُصمماً للعب كرة القدم والإبداع بها بجانب الروح الجميلة التي يمتلكها البرازيليون كشعب يحب الرقص والغناء دائماً والاحتفال بالشوارع والعيش بشكل عام ببساطة ومرح حتى لو لم تكن تملك سوى بعض الفواكه والأسماك في منزلك طوال العام.